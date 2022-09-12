Названа возможная причина напугавшего людей звука в Ростовской области 12 сентября

Posted 12 сентября 2022, 13:17
Published 12 сентября 2022, 13:17
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Звук в понедельник был настолько громкий, что его слышали в Новочеркасске, Ростове, Азове и Аксае. В УМЧС заявили, что информации о ЧС не поступало.
Но люди говорят о дрожащих окнах и сработавшей сигнализации машин. Официальной информации о причинах взрыва не было, она уточняется.
Рожин же считает, что эта ситуация произошла из-за пролетающего самолета.
«Это ударная волна, следуемая за самолетом, в результате „прокола“ им звука», — считает военкор. Такой же версии придерживается часть местных жителей, заявляя, что самолет превысил скорость звука.