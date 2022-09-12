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Posted 12 сентября 2022, 13:17

Published 12 сентября 2022, 13:17

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Названа возможная причина напугавшего людей звука в Ростовской области 12 сентября

12 сентября 2022, 13:17
Причиной громкого звука, который слышали в нескольких городах Ростовской области, мог стать самолет, говорится в Telegram-канале военного корреспондента Бориса Рожина.

Звук в понедельник был настолько громкий, что его слышали в Новочеркасске, Ростове, Азове и Аксае. В УМЧС заявили, что информации о ЧС не поступало.

Но люди говорят о дрожащих окнах и сработавшей сигнализации машин. Официальной информации о причинах взрыва не было, она уточняется.

Рожин же считает, что эта ситуация произошла из-за пролетающего самолета.

«Это ударная волна, следуемая за самолетом, в результате „прокола“ им звука», — считает военкор. Такой же версии придерживается часть местных жителей, заявляя, что самолет превысил скорость звука.

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