Здание редакции «Вечернего Ростова» сдадут в аренду за 800 тысяч рублей на Avito

В Ростове-на-Дону сдают в аренду четырехэтажное здание на улице Большой Садовой, сообщает Avito.

Площадь здания составляет 1019 квадратных метров, есть отдельный вход и предусмотрен запасной выход. Высота потолков составляет три метра, подведены все коммуникации. Стоимость составляет 800 тысяч рублей в месяц. Это получается по 785 рублей за квадратный метр. «В этом здании находится редакция издания „Вечерний Ростов“. Рядом есть остановка», — говорится в объявлении. Ранее в Ростове на продажу выставили Доходный дом Х. и Л. Рысс 1826 года постройки. Минимальная сумма, за которую можно прибрести достопримечательность, составляет 20,4 миллиона рублей.