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Posted 12 сентября 2022, 05:47

Published 12 сентября 2022, 05:47

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Здание редакции «Вечернего Ростова» сдадут в аренду за 800 тысяч рублей на Avito

12 сентября 2022, 05:47
В Ростове-на-Дону сдают в аренду четырехэтажное здание на улице Большой Садовой, сообщает Avito.

Площадь здания составляет 1019 квадратных метров, есть отдельный вход и предусмотрен запасной выход. Высота потолков составляет три метра, подведены все коммуникации.

Стоимость составляет 800 тысяч рублей в месяц. Это получается по 785 рублей за квадратный метр.

«В этом здании находится редакция издания „Вечерний Ростов“. Рядом есть остановка», — говорится в объявлении.

Ранее в Ростове на продажу выставили Доходный дом Х. и Л. Рысс 1826 года постройки. Минимальная сумма, за которую можно прибрести достопримечательность, составляет 20,4 миллиона рублей.

#Экономика#Новости
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