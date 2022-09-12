Здание редакции «Вечернего Ростова» сдадут в аренду за 800 тысяч рублей на Avito

Posted 12 сентября 2022, 05:47
Published 12 сентября 2022, 05:47
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Площадь здания составляет 1019 квадратных метров, есть отдельный вход и предусмотрен запасной выход. Высота потолков составляет три метра, подведены все коммуникации.
Стоимость составляет 800 тысяч рублей в месяц. Это получается по 785 рублей за квадратный метр.
«В этом здании находится редакция издания „Вечерний Ростов“. Рядом есть остановка», — говорится в объявлении.
Ранее в Ростове на продажу выставили Доходный дом Х. и Л. Рысс 1826 года постройки. Минимальная сумма, за которую можно прибрести достопримечательность, составляет 20,4 миллиона рублей.