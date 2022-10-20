Posted 20 октября 2022, 10:54
Published 20 октября 2022, 10:54
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Губернатор рассказал, что помогает резервистам специальный фонд. Уже закупили партии вещей для бойцов, в том числе транспортные жилеты, спальные мешки и термоковрики.
В комментариях пользователи написали, что это правильное дело и военнослужащим нужно помогать. Также они стали критиковать тех, кто не хочет в этом участвовать.
«Люди, вам жалко тысячи рублей? Там ребята бегают под пулями, мы тут сидим чаи гоняем под телевизор. Мир сходит с ума», — пишут ростовчане.
«В непростое время живем. Надо сплотиться всем. Уверена, что наши ребята будут обеспечены всем необходимым», — заявляют местные жители.
«Я не понимаю людей, которые ноют, что у них с зарплаты забирают 500-1000 рублей. Противно такое читать, ребята едут не на курорт, мы обязаны помочь», — сообщают пользователи.
Всего подписчики оставили почти 200 комментариев под публикацией.