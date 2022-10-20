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Posted 20 октября 2022, 10:54

Published 20 октября 2022, 10:54

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

«Вам жалко денег?»: ростовчане раскритиковали отказывающихся помогать мобилизованным

20 октября 2022, 10:54

Ростовчане раскритиковали отказывающихся помогать мобилизованным

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о помощи мобилизованным, а местные жители раскритиковали тех, кто в этом не участвует, говорится в комментариях в Telegram главы региона.

Губернатор рассказал, что помогает резервистам специальный фонд. Уже закупили партии вещей для бойцов, в том числе транспортные жилеты, спальные мешки и термоковрики.

В комментариях пользователи написали, что это правильное дело и военнослужащим нужно помогать. Также они стали критиковать тех, кто не хочет в этом участвовать.

«Люди, вам жалко тысячи рублей? Там ребята бегают под пулями, мы тут сидим чаи гоняем под телевизор. Мир сходит с ума», — пишут ростовчане.

«В непростое время живем. Надо сплотиться всем. Уверена, что наши ребята будут обеспечены всем необходимым», — заявляют местные жители.

«Я не понимаю людей, которые ноют, что у них с зарплаты забирают 500-1000 рублей. Противно такое читать, ребята едут не на курорт, мы обязаны помочь», — сообщают пользователи.

Всего подписчики оставили почти 200 комментариев под публикацией. 

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