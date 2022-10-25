В ЦБ раскритиковали страхование счетов и банковских карт от мошенников

По словам представителя компании ВСК, в рамках страхования банковских карт в компании действует продукт, по которому страховщик покрывает несанкционированные списания с карточного счета держателя карты денежных средств в результате фишинга, скимминга при осуществлении расчетов за покупки, работы, услуги; утраты карты с последующей компрометацией; а также риски, связанные с хищением денежных средств у банкомата при их снятии, а также мошеннические действия работников торгово-сервисных и иных организаций при оплате товаров, работ услуг. «По запросу партнеров, включаем риски, связанные с подделкой банковских карт, а также риски, связанные с сообщением мошенникам данных банковской карты, под влиянием насилия, обмана в отношении себя или близких людей. При условии наступления события по вышеуказанным рискам, страхование можно назвать эффективным, поскольку в этих случаях выплаты пострадавшим клиентам страховая компания производит. Наш стандартный продукт по страхованию банковских карт (без включения группы рисков, связанных с использованием методов социальной инженерии) хорошо воспринимается партнерами, поскольку включает в себя покрытие основных рисков, связанных с пользованием банковской картой как в банкоматах, так и при оплате через интернет, в магазинах и через различные приложения», — добавили в пресс-службе ВСК.