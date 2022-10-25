В ЦБ раскритиковали страхование счетов и банковских карт от мошенников

Согласно имеющейся у газеты «Известия» информации, спрос на такой тип страхования существенно вырос в текущем году. Эксперты связывают это с ростом активности мошенников.
В Центробанке сообщают, что сейчас страхование карт и банковских счетов малоэффективно. Прежде всего по таким полисам невысокий уровень выплат, авот отказов много. Также отмечается, что в большинстве случаев полисы покрывают те же риски, что и закон «О национальной платёжной системе». Согласно этому закону, которому банки должны полностью возместить похищенные мошенниками средства, если клиент не передавал преступникам сведения, которые помогли преступникам украсть деньги. К сожалению в законе не оговорены сроки возврата. Также в нём не предусмотрено возмещение за кражу средств при помощи социальной инженерии. В то же время Банк России уже предложил меры, позволяющие получать компенсацию даже при использовании этих методов.
Для защиты интересов потребителей и повышения ценности таких страховок Банк России планирует изменить регулирование добровольного имущественного страхования рисков, связанных с использованием платежных карт, онлайн-банкинга и других устройств, рассказали в регуляторе.
В свою очередь, страховые компании сообщили, что в сентябре текущего года граждане РФ приобрели в 5 раз больше страховок от кражи средств со счетов, чем в сентябре 2021-го. Эксперты считают, что причина, в том числе, в маркетинговом продвижении данной услуги.
Если у клиента со сч1та сняли деньги, он должен обратиться в банк с заявлением. Скорее всего банк-эмитент откажет в возмещении ущерба, если мошенники получили информацию, позволившую снять средства, от самого клиента. Также отказ будет получен если клиент сам перевел средства после обмана или запугивания. Не возместит банк деньги и если клиент не обеспечил надлежащую защиту данных, например, написал на карте пин-код. Риск может покрыть страховка. Косвенным признаком преступных действий в отношении держателя карты или счёта может стать подозрительный номер в списке входящих звонков.
Широкий спектр предложений по защите денег клиентов банки и страховые начали предлагать в ответ на активность мошенников в последние годы. Практически каждый гражданин РФ успел пообщаться с «сотрудниками безопасности» и лжеправоохранителями. Так что востребованность защиты денег россиян действительно востребована.
Следует отметить, что для страховщиков этот вид услуг стабильно приносит положительный финансовый результат. Уровень выплат (отношение возмещения к страховым премиям) по итогам последних лет по таким продуктам обычно не превосходит 20%. При заключении договора страхования клиентам необходимо внимательно анализировать список документов, необходимых для страховой выплаты, поскольку иногда этот список может оказаться достаточно длинным и трудозатраты страхователя на получение полного комплекта могут перевесить ценность выплаты. Также страховщики могут вводить ограничения по защите.
Среди обычных причин для отмены покрытия входят случаи использования кредитки родственниками и нарушение правил использования карты, это тот же доступ к пин-коду.
Защита, как правило, начинает действовать через несколько дней после заключения договора, а риски кражи наличных не покрываются по истечении двух-трех часов с момента снятия денег.
По словам представителя компании ВСК, в рамках страхования банковских карт в компании действует продукт, по которому страховщик покрывает несанкционированные списания с карточного счета держателя карты денежных средств в результате фишинга, скимминга при осуществлении расчетов за покупки, работы, услуги; утраты карты с последующей компрометацией; а также риски, связанные с хищением денежных средств у банкомата при их снятии, а также мошеннические действия работников торгово-сервисных и иных организаций при оплате товаров, работ услуг. «По запросу партнеров, включаем риски, связанные с подделкой банковских карт, а также риски, связанные с сообщением мошенникам данных банковской карты, под влиянием насилия, обмана в отношении себя или близких людей. При условии наступления события по вышеуказанным рискам, страхование можно назвать эффективным, поскольку в этих случаях выплаты пострадавшим клиентам страховая компания производит. Наш стандартный продукт по страхованию банковских карт (без включения группы рисков, связанных с использованием методов социальной инженерии) хорошо воспринимается партнерами, поскольку включает в себя покрытие основных рисков, связанных с пользованием банковской картой как в банкоматах, так и при оплате через интернет, в магазинах и через различные приложения», — добавили в пресс-службе ВСК.