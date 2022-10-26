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Студентов в Ростовской области привлекли к пошиву военной одежды для мобилизованных

26 октября 14:56
Фото: ТГ канал Василия Голубева
Мотористки шьют одежду для военнослужащих в СВО
В Ростовской области задействовали студентов для помощи в подготовке вещей для мобилизованных граждан, сообщил губернатор Василий Голубев.

Так, участников СВО решили поддержать студенты из Шахт. Они занимаются пошивом балаклав для военнослужащих.

Делают это учащиеся ежедневно, чтобы помочь российским бойцам. Каждая смена состоит из 10 волонтеров, опыт значения не имеет.

К работе привлечены студенты второго и третьего курсов. Помогают и первокурсники, они собирают, складывают изделия и подрезают нитки.

Мобилизованным передали уже несколько сотен изделий. Эта акция поддержки станет постоянной.

«Со всех уголков донского региона приходят сообщения о том, как местные жители помогают нашим военнослужащим», — прокомментировал губернатор.

Студентки-швеи за работой
Фото: ТГ канал Василия Голубева

Некоторые пользователи в комментариях написали, что тоже готовы помогать, но если у них будут ниже коммунальные платежи. 

Ранее стало известно, что для детей мобилизованных планируют ввести бесплатный проезд в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Спецоперация#Мобилизация#Ростов-на-Дону#Общество
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