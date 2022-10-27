Алексей Логвиненко подчеркнул важность передачи городу электробусов

Новый электробус заступит на маршрут с 27 октября. Он будет курсировать по маршруту № 88 «Главный автовокзал — ул. Большая Садовая — ул. 20-я Линия — Пригородный автовокзал» в течение месяца. Его подзарядка будет осуществляться на территории троллейбусного депо на ультрабыстрой зарядной станции от Sitronics Electro, кстати эта компания является единственным оператором, создающим зарядную инфраструктуру мощностью от 22 до 300 кВт.
Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, по результатам конкурсных процедур город планирует приобрести еще 20 электробусов.
— Машины будут распределены следующим образом: 11 электробусов на маршруте «Стройгородок — мкр. Левенцовский — Центральный рынок»; 7 электробусов по маршруту № 88 «Главный автовокзал — ул. Большая Садовая — Пригородный автовокзал»; 2 электробуса будут находиться в резерве, — пояснил глава городской администрации.
По словам советника президента Sitronics Group Армена Сафаряна, это полностью российская зарядная станция, подключенная к местной тяговой подстанции.
— Такой подход позволяет сэкономить на технологическом присоединении, и заряжает сам электробус до 80 процентов емкости батареи за 20 минут. Такого заряда хватает, чтобы обеспечить текущую потребность пробега по маршруту. Запас хода при полной нагрузке и включенном климат-контроле составит не более 60 километров, — рассказал представитель компании Sitronics Group.
Электробус выйдет на линию в рамках реализации пилотного проекта, трехстороннее соглашение о реализации которого было подписано в середине октября. В подписании принимали участие представители правительства РО, компании «КамАЗ» и Sitronics Group.
Электробусы шестого поколения уже прошли тестовую эксплуатацию в ряде городов России: Белгороде, Казани, Перми, Уфе, Сочи, Волгограде и показали отличные результаты. Теперь и у ростовчан появится возможность составить свое мнение об этой модели электробуса.
Также Алексей Логвиненко добавил, что электробус является не только экологически чистым видом транспорта, но и экономически выгодным. Если стоимость 1 километра пробега городских автобусов на дизельном топливе составляет 22 рублей, на газомоторном топливе — 16 рублей, то на электричестве всего 14 рублей.
Председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям ЗС РО Игорь Бураков заявил, что все собравшиеся присутствуют при историческом событии.
— Ростов-на-Дону подходит к тому, что на его линию выходят электробусы. Это первый электробус, который вышел сегодня в тестовом режиме. В целом по региону реализуется комплексная программа по развитию электротранспорта как самого экологически чистого. Задействованы различные структуры, которые стимулируются федеральным центром. На на трассе М-4 «Дон» уже появляются первые зарядные станции, чтобы электромобили могли доехать на Юг страны из Москвы и Санкт-Петербурга через Ростовскую область. Сегодня Ростов сделал большой шаг, который объединил в одну команду всех, кто связан с инвестициями и способен реализовать эти проекты, — сообщил Игорь Бураков.
В целом регион планирует приобрести к 2023 году не менее 40 машин и построить не менее 14 зарядных станций. Порядка 20 электробусов останутся в донской столице, 10 оценят жители Таганрога, и оставшиеся 10 - жители Волгодонска. Представители власти уверены, что такой вид транспорта придется по душе всем жителям региона.