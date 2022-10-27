Алексей Логвиненко подчеркнул важность передачи городу электробусов

— Ростов-на-Дону подходит к тому, что на его линию выходят электробусы. Это первый электробус, который вышел сегодня в тестовом режиме. В целом по региону реализуется комплексная программа по развитию электротранспорта как самого экологически чистого. Задействованы различные структуры, которые стимулируются федеральным центром. На на трассе М-4 «Дон» уже появляются первые зарядные станции, чтобы электромобили могли доехать на Юг страны из Москвы и Санкт-Петербурга через Ростовскую область. Сегодня Ростов сделал большой шаг, который объединил в одну команду всех, кто связан с инвестициями и способен реализовать эти проекты, — сообщил Игорь Бураков.