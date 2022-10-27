Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве 12-летней девочки в Ростовской области

Напомним, что 25 октября в хуторе Тереховский нашли тело 12-летней девочки. На теле оказались раны, также зафиксировали черно-мозговую травму головы.
На месте происшествия побывали следователи и криминалисты. Сейчас назначены экспертизы, которые позволят понять, что произошло.
По факту убийства возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Бастрыкин поручил главе регионального УСКР доложить о следственных действиях.
Ранее бывшего военнослужащего осудили за убийство любовницы в Ростовской области.