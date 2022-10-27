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Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве 12-летней девочки в Ростовской области

27 октября 08:55
Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела об убийстве девочки в Ростовской области, заявили в СКР.

Напомним, что 25 октября в хуторе Тереховский нашли тело 12-летней девочки. На теле оказались раны, также зафиксировали черно-мозговую травму головы. 

На месте происшествия побывали следователи и криминалисты. Сейчас назначены экспертизы, которые позволят понять, что произошло. 

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По факту убийства возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Бастрыкин поручил главе регионального УСКР доложить о следственных действиях. 

Ранее бывшего военнослужащего осудили за убийство любовницы в Ростовской области. 


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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Убийство#Происшествия
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