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Около 92% ростовчан попросили запретить салюты на период спецоперации

27 октября 14:28
Фото: Donland.ru
Новогодние украшения в Ростовской области
Проведенный среди жителей Ростова-на-Дону опрос показал, что большинство из них выступают против салютов в период спецоперации, говорится на странице депутата Евгения Федяева в Telegram.

Он провел опрос и поинтересовался, нужен ли запрет на запуск салютов и взрыв петард. Речь идет о временных ограничениях в период СВО.

Около 92% участников ответили, что стоит ввести запреты. Другие посчитали, что нужно оставить все как есть.

Всего участниками опроса стали 1,5 тысячи человек. Федяев пообещал направить соответствующее предложение губернатору.

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В комментариях некоторых пользователи попросили навсегда запретить взрывать петарды, так как это мешает им спокойно жить.

«Сейчас не до салютов в нашей стране. А тем более в регионе особый режим», — пишут подписчики.

Ранее донские власти заявили, что люди часто интересуются добровольным участием в СВО.

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