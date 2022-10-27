Он провел опрос и поинтересовался, нужен ли запрет на запуск салютов и взрыв петард. Речь идет о временных ограничениях в период СВО.
Около 92% участников ответили, что стоит ввести запреты. Другие посчитали, что нужно оставить все как есть.
Всего участниками опроса стали 1,5 тысячи человек. Федяев пообещал направить соответствующее предложение губернатору.
В комментариях некоторых пользователи попросили навсегда запретить взрывать петарды, так как это мешает им спокойно жить.
«Сейчас не до салютов в нашей стране. А тем более в регионе особый режим», — пишут подписчики.
Ранее донские власти заявили, что люди часто интересуются добровольным участием в СВО.