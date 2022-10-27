Свалку из мертвых раков обнаружили в Ростовской области днем 26 октября

Местный житель во время прогулки обнаружил большое количество раков. Неизвестные выбросили их на землю.
«Чудовищное происшествие в Родионово-Несветайском районе. Кто-то вывалил огромные горы мертвых раков», — написал автор.
Пользователи в комментариях начали гадать, что с ними произошло. По их словам, они могли задохнуться во время перевозки.
"Сейчас откуда только не возят. Партия могла погибнуть из-за неисправного оборудования, нарушенного температурного режима", - пишут местные жители.
"Банальная жадность, выловят, а реализовать не могут или не успевают - вот результат", - заявляют пользователи.
Ранее жители Ростова пожаловались на огромную свалку в центре города.