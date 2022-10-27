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Свалку из мертвых раков обнаружили в Ростовской области днем 26 октября

27 октября 04:59
Фото: 1MI
В хуторе Каменный Брод Ростовской области обнаружили большое количество выброшенных раков, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель во время прогулки обнаружил большое количество раков. Неизвестные выбросили их на землю.

«Чудовищное происшествие в Родионово-Несветайском районе. Кто-то вывалил огромные горы мертвых раков», — написал автор.

Пользователи в комментариях начали гадать, что с ними произошло. По их словам, они могли задохнуться во время перевозки.

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"Сейчас откуда только не возят. Партия могла погибнуть из-за неисправного оборудования, нарушенного температурного режима", - пишут местные жители. 

"Банальная жадность, выловят, а реализовать не могут или не успевают - вот результат", - заявляют пользователи. 

Ранее жители Ростова пожаловались на огромную свалку в центре города.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Свалка#Раки#Происшествия
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