В Ростовской области у сотрудницы администрации села конфисковали три участка

Проверка показала, что сотрудница указывала недостоверные данные при предоставлении справок о доходах. Сумма денег, потраченных семьей на недвижимость, превысила доходы за три года.
Представительница администрации не смогла пояснить, где она взяла средства на покупку. Тогда прокуратура через суд потребовала забрать имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.
Вначале суд отказал надзорному ведомству, но это решение было обжаловано. После этого Ростовский облсуд постановил изъять три участка.
Ранее Росимущество выставило на торги 1050 конфискованных тепловых пушек за 8 млн рублей.