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Жителям в Ростовской области рассказали, как пройдут новогодние праздники

27 октября 10:02
Фото: donland.ru
Новогодние поздравления для жителей Ростовской области

В донском правительстве рассказали, как пройдут новогодние торжества

В Ростовской области на Новый год проведут локальные праздничные мероприятия, сообщили в правительстве региона.

Ранее местные жители просили отменить массовые мероприятия, а сэкономленные деньги направить на помощь мобилизованным. На это отреагировал губернатор Василий Голубев и рассказал, что неправильно отменять праздники, но от масштабных мероприятий область откажется.

Теперь у правительства поинтересовались, изменилось ли это решение и как в целом пройдут праздничные дни.

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«В муниципалитетах состоятся локальные праздничные мероприятия на Новый год», — говорится в ответе.

Также известно, что область не будет направлять дополнительные деньги на закупку новогодний украшений. Муниципалитеты воспользуются уже имеющимися.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новый год#Общество
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