Ранее местные жители просили отменить массовые мероприятия, а сэкономленные деньги направить на помощь мобилизованным. На это отреагировал губернатор Василий Голубев и рассказал, что неправильно отменять праздники, но от масштабных мероприятий область откажется.
Теперь у правительства поинтересовались, изменилось ли это решение и как в целом пройдут праздничные дни.
«В муниципалитетах состоятся локальные праздничные мероприятия на Новый год», — говорится в ответе.
Также известно, что область не будет направлять дополнительные деньги на закупку новогодний украшений. Муниципалитеты воспользуются уже имеющимися.