ФСИН заняла лидирующую позицию среди поставщиков контейнеров для раздельного сбора

Как передает информационный канал 360tv.ru со ссылкой на слова главы ППК “РЭО” Дениса Буцаева, в нашей стране ежегодно производится 6236 контейнеров для РСО. Из них около 1226 изготавливают предприятия ФСИН. Правительство выделяет на эти цели субсидии. В прошлом году производителям баков для раздельного сбора мусора направили 1 миллиард рублей. Компания провела отбор среди поставщиков, которым удалось подтвердить свои мощности. Лидером оказалась ФСИН. Служба поставила в субъекты РФ 14 640 баков для раздельного сбора мусора. Буцаев подчеркнул, что производитель зарекомендовал свою надежность. Глава РЭО выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Средняя цена одного бака для РСО составляет шестнадцать с половиной тысяч рублей. ФСИН подписала 98 соглашений с 15 российскими субъектами. Территория УФСИН России находится в 73 субъектах страны. Об этом рассказал замруководителя РЭО Евгений Карелов.
В этом году в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» российское правительство зарезервировало в федеральном бюджете средства для покупки контейнеров для РСО. Размер субсидии составляет полтора миллиона рублей. Финансирование получат 43 субъекта России. На эти средства они смогут купить более 77 тысяч таких баков. Напомним, что в прошлом году 46 регионов получили в совокупности один миллиард рублей на эти цели и приобрели 65 тысяч новых баков.