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Hyundai Motor допускает продажу завода в России

28 октября, 00:37
В связи с невозможностью вести нормальную финансовую деятельность в России на фоне введения санкций, руководство Hyundai Motor рассматривает продажу своего завода в Санкт-Петербурге.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», вариант продажи предприятия входит в список возможных перспектив компании Hyundai Motor в России. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Напомним, до начала специальной военной операции в России и странах Евросоюза ежегодно продавали 17 тысяч машин российской сборки. С 1 марта 2022 года производство на заводе было приостановлено из-за логистических проблем. Теперь компания столкнулась со сложностями при осуществлении своей финансовой деятельности и рассматривает разные варианты действий во избежание банкротства.

#Ольга Земскова
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