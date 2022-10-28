Hyundai Motor допускает продажу завода в России

Напомним, до начала специальной военной операции в России и странах Евросоюза ежегодно продавали 17 тысяч машин российской сборки. С 1 марта 2022 года производство на заводе было приостановлено из-за логистических проблем. Теперь компания столкнулась со сложностями при осуществлении своей финансовой деятельности и рассматривает разные варианты действий во избежание банкротства.