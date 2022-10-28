Это самая дорогая жилплощадь в городе с дизайнерским ремонтом. Дом расположен на улице Стрелковой Дивизии.
Продают трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров. В ней два санузла, теплые полы и три большие лоджии.
Дом построили в 2007 году, в нем 14 этажей.
На проспекте Чехова хотят продать квартиру площадью 240 квадратных метров. Ее стоимость составляет 73 миллиона рублей, хотя изначально пытались продать за 90 миллионов.
В квартире есть холл, гостевой санузел, гардероб, гостиная, кухня-столовая, музыкальная комната с шумоизоляцией. Родительская спальня отнесена вглубь квартиры и изолирована от общественной гостевой зоны.
Дом построили в 2014 году, в нем 19 этажей.
В Ростове на улице Максима Горького продают двухуровневый пентхаус площадью 500 квадратных метров. Его стоимость достигает 66 миллионов рублей.
В квартире выдержали стиль минимализм, а ремонт сделан с авторским контролем, с применением отделочных материалов премиум марок. На кухне есть лифт, чтобы попасть на второй этаж.
Известно, что в гостиной установлен камин.
В этом случае продавец квартиры за 60 миллионов рублей решил не делать описания жилплощади. Он ограничился тем, что она находится в собственности пять лет.
Общая площадь составляет 235 квадратных метров, квартира находится на 10 этаже из 19.
Дом расположен в самом центре города — на Ворошиловском проспекте. Квартира занимает последний этаж 16-этажного здания, а ее площадь достигает 266 «квадратов».
Есть четыре комнаты, кухня с террасой, большая входная зона, зал. Вместе с квартирой идут два парковочных места.
«Огромный витражные окна и панорамный вид 360 градусов на город, реку Дон, стадион «Ростов Арена», — пишет продавец. Он хочет получить за нее 50 миллионов рублей.