ТПП: в регионах РФ открыты 23 отделения арбитражного суда при ТПП

По данным ТПП РФ, арбитражный суд в этом году рассматривал дела по искам коммерческих структур, представлявших более чем 40 стран мира. Большая часть дел касается договоров на такие операции, как лизинг, купля-продажа и подрядные работы.
По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, в палате ежегодно рассматривается около 300 международных дел. При этом в каждом десятом случае международные компании предпочитают устанавливать истину именно в российском суде, а значит, они доверяют ему. В российском суде рассматривается международных дел больше, чем в стокгольмском и лондонском.
По информации, озвученной в ходе конференции заместителем председателя МКАС при ТПП РФ по международным спорам Иваном Зыкиным, в 15 процентах международных споров стоимость иска превышает миллион долларов. В то же время немало дел, в которых речь идет о довольно небольших суммах - до десяти тысяч долларов, то есть российский коммерческий арбитраж доступен и малому и среднему бизнесу.
По мнению участников, в условиях, когда действуют санкции, отечественным компаниям приходится сталкиваться с ограничениями и рисками, если они решат воспользоваться помощью зарубежных арбитражных судов. В связи с этим они чаще обращаются в российские. Вот почему в коммерческом арбитражном суде при ТПП идет рассмотрение не только международных, но и внутренних дел. В регионах РФ работают двадцать три отделения суда.
По данным вице-президента ТПП РФ Вадима Чубарова, в качестве арбитров выступают не только россияне - эта роль доверяется и иностранным гражданам и подданным.
Важный момент: громкие иски, рассматриваемые в суде ТПП РФ, не становятся достоянием прессы. Поскольку обязательное условие при рассмотрении дел в таких судах связано с конфиденциальностью.