ТПП: в регионах РФ открыты 23 отделения арбитражного суда при ТПП

По мнению участников, в условиях, когда действуют санкции, отечественным компаниям приходится сталкиваться с ограничениями и рисками, если они решат воспользоваться помощью зарубежных арбитражных судов. В связи с этим они чаще обращаются в российские. Вот почему в коммерческом арбитражном суде при ТПП идет рассмотрение не только международных, но и внутренних дел. В регионах РФ работают двадцать три отделения суда.