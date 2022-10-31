rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Абрамченко назвала приволжские регионы-лидеры по реализации реформы ТКО

31 октября 12:12
Фото: pxhere.com
Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание, в котором приняли участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров, руководители входящих в округ регионов, представители РЭО и прочих структур. На встрече обсуждался ход реализации реформы обращения с отходами в Приволжском федеральном округе.

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году в округе зафиксировали образование примерно 9 млн тонн твёрдых коммунальных отходов. По данному показателю округ находится на втором месте в стране. Это, по её словам, четкий сигнал того, что необходимо вводить в строй больше утилизационных мощностей. Также нужно активизировать борьбу с несанкционированными локациями, на которых складируются отходы, пишет ТАСС.

На переработку в ПФО в минувшем году пошло 3,5 млн тонн мусора, 500 000 тонн направили на утилизацию. По итогам года сортировка отходов в округе в среднем превысила 39% при плановом значении 26,2%.

По оценке ППК «Российский экологический оператор», чтобы вдвое уменьшить объемы отправляемого на полигоны мусора и добиться стопроцентной его сортировки, округу потребуются предприятия, способные сортировать минимум 7,4 млн тонн мусора в год и утилизировать 2,9 млн тонн.

«Эксперты оценивают объем инвестиций для создания всех перспективных объектов в сумму около 70 млрд рублей», — сообщила Абрамченко.

Лидером среди регионов округа, соответствующим всем параметрам вышеуказанной реформы, является Нижегородская область. Саратовская и Самарская области, а также Пермский край перевыполнили план по сортировке отходов. Аутсайдерами названы Удмуртия, Кировская и Ульяновская области. Им нужно активизировать работу по созданию мощностей.

Абрамченко рассказала, что практически во всех регионах округа мощности по обращению с ТКО, планируемые к вводу, позволят к 2024 году добиться обработки 50% образуемых отходов. Напомним, на стопроцентный показатель обработки, согласно нацпроекту, Российская Федерация должна выйти к 2030 году.

Собравшиеся рассмотрели и ход внедрения раздельного сбора ТКО в ПФО. В настоящее время в округе насчитывается 412 000 контейнеров для ТКО, из них 32 000 (13%) предназначены для раздельного сбора. Абрамченко сообщила, что в 2022 году Кабмин направит восьми регионам свыше 360 млн рублей для приобретения контейнеров.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12