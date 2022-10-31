Абрамченко назвала приволжские регионы-лидеры по реализации реформы ТКО

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году в округе зафиксировали образование примерно 9 млн тонн твёрдых коммунальных отходов. По данному показателю округ находится на втором месте в стране. Это, по её словам, четкий сигнал того, что необходимо вводить в строй больше утилизационных мощностей. Также нужно активизировать борьбу с несанкционированными локациями, на которых складируются отходы, пишет ТАСС.
На переработку в ПФО в минувшем году пошло 3,5 млн тонн мусора, 500 000 тонн направили на утилизацию. По итогам года сортировка отходов в округе в среднем превысила 39% при плановом значении 26,2%.
По оценке ППК «Российский экологический оператор», чтобы вдвое уменьшить объемы отправляемого на полигоны мусора и добиться стопроцентной его сортировки, округу потребуются предприятия, способные сортировать минимум 7,4 млн тонн мусора в год и утилизировать 2,9 млн тонн.
«Эксперты оценивают объем инвестиций для создания всех перспективных объектов в сумму около 70 млрд рублей», — сообщила Абрамченко.
Лидером среди регионов округа, соответствующим всем параметрам вышеуказанной реформы, является Нижегородская область. Саратовская и Самарская области, а также Пермский край перевыполнили план по сортировке отходов. Аутсайдерами названы Удмуртия, Кировская и Ульяновская области. Им нужно активизировать работу по созданию мощностей.
Абрамченко рассказала, что практически во всех регионах округа мощности по обращению с ТКО, планируемые к вводу, позволят к 2024 году добиться обработки 50% образуемых отходов. Напомним, на стопроцентный показатель обработки, согласно нацпроекту, Российская Федерация должна выйти к 2030 году.
Собравшиеся рассмотрели и ход внедрения раздельного сбора ТКО в ПФО. В настоящее время в округе насчитывается 412 000 контейнеров для ТКО, из них 32 000 (13%) предназначены для раздельного сбора. Абрамченко сообщила, что в 2022 году Кабмин направит восьми регионам свыше 360 млн рублей для приобретения контейнеров.