Абрамченко назвала приволжские регионы-лидеры по реализации реформы ТКО

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году в округе зафиксировали образование примерно 9 млн тонн твёрдых коммунальных отходов. По данному показателю округ находится на втором месте в стране. Это, по её словам, четкий сигнал того, что необходимо вводить в строй больше утилизационных мощностей. Также нужно активизировать борьбу с несанкционированными локациями, на которых складируются отходы, пишет ТАСС.