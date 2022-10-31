ВСК: В четырех российских регионах женщины чаще мужчин обращаются за медпомощью

Выводы ВСК основываются на анализе числа обращений в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с начала текущего года. При расчете показателей не учитывались данные Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщает информиздание NewsNN.ru.
Наибольшее количество обращений в медучреждения было зафиксировано в Свердловской области (4,2%). В пятерку регионов — лидеров по данному критерию вошли также: Пермский край (3,9%), Новосибирская область (3,8%), Приморье (3,1%) и Самарская область (1,7%). Отмечается, что 60% из обратившихся — это женщины.
Наиболее востребованными специалистами в этом году оказались терапевты. К ним обратилось 24% от общего количества пациентов. На втором месте — неврологи с показателем 11%. Обращения к травматологам-ортопедам, гинекологам и стоматологам составили 10%, 8,8% и 8,7% соответственно.
Пик обращений за врачебными консультациями наблюдался в мае — 17% консультаций. В июне и апреле этот показатель был чуть ниже — 16% и 15%.
В феврале россияне обращались преимущественно к терапевтам. В мае — к гинекологам и неврологам. Пик обращений к ортопедам и стоматологам пришелся на июнь.
Основная часть обратившихся к врачам по ДМС — россияне в возрасте от 30 до 40 лет. На эту группу приходится 33% обращений. На втором месте — пациенты более старшего возраста, от 40 до 50 лет. Их доля составляет 24%.
Суммарно на Москву и Подмосковье приходится примерно 50% консультаций по ДМС в ВСК, а на Санкт-Петербург — чуть более 8%.