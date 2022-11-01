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Самоходные машины в России переходят с 1 ноября на электронные паспорта

1 ноября 11:01
Фото: piqsels.com
С начала ноября самоходные машины должны будут перейти с бумажных на электронные паспорта. Новый документ можно получить, как на новое, так и на подержанное транспортное средство.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм», юристы уточнили, что переход на электронный документ не является обязательным для владельцев самоходных машин. По сути, электронные и бумажные паспорта транспортного средства имеют аналогичную юридическую силу. Но если у собственника возникают вопросы по оформлению, то лучше обратиться за консультацией в МВД или адвокатуру.

Напомним, что к самоходным транспортных средствам относят коммунальную, дорожно-строительную, лесозаготовительная технику, трактора и др.

#Общество
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