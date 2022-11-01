Самоходные машины в России переходят с 1 ноября на электронные паспорта

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм», юристы уточнили, что переход на электронный документ не является обязательным для владельцев самоходных машин. По сути, электронные и бумажные паспорта транспортного средства имеют аналогичную юридическую силу. Но если у собственника возникают вопросы по оформлению, то лучше обратиться за консультацией в МВД или адвокатуру.