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В Ростовской области благоустроили 64 общественных территории

1 ноября 09:50
Фото: donland.ru
За текущий год в Ростовской области благоустроили 64 общественных объекта. Эта работа была выполнена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как пояснил заместитель главы региона Игорь Сорокин, на остальных объектах подлежащих благоустройству по данной программе, техническая готовность на сегодня превышает 72%.

Согласно реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ростовской области за 2022 год планируется благоустроить 131 общественную территорию. Уже завершены работы в станице Каргинской и хуторе Рябичеве Волгодонского района. Также благоустроена прибрежная зона вдоль реки Северский Донец в Усть-Донецком районе и в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в донской столице.

В селе Кагальник Азовского района также были завершены работы по благоустройству общественной территории по улице Пролетарской. В поселке Реконструктор  Большелогского сельского поселения в порядок привели парк культуры и отдыха по улице Гагарина.

Фото: donland.ru

Высокий уровень технической готовности в данный момент отмечается на общественных объектах Таганроге,  а также в поселках Коксовом и Чистоозерном, в хуторах Гапкине и Пухляковском, слободе Большой Орловке и селе Хлеборобном.

По мнению заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, работы по благоустройству должны быть завершены в срок на всех запланированных объектах до конца года. Районные администрации должны осуществлять постоянный контроль ситуации и совместно с подрядчиками оперативно решать все возникающие в процессе вопросы.

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