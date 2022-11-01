В Ростовской области благоустроили 64 общественных территории

Как пояснил заместитель главы региона Игорь Сорокин, на остальных объектах подлежащих благоустройству по данной программе, техническая готовность на сегодня превышает 72%.
Согласно реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ростовской области за 2022 год планируется благоустроить 131 общественную территорию. Уже завершены работы в станице Каргинской и хуторе Рябичеве Волгодонского района. Также благоустроена прибрежная зона вдоль реки Северский Донец в Усть-Донецком районе и в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в донской столице.
В селе Кагальник Азовского района также были завершены работы по благоустройству общественной территории по улице Пролетарской. В поселке Реконструктор Большелогского сельского поселения в порядок привели парк культуры и отдыха по улице Гагарина.
Высокий уровень технической готовности в данный момент отмечается на общественных объектах Таганроге, а также в поселках Коксовом и Чистоозерном, в хуторах Гапкине и Пухляковском, слободе Большой Орловке и селе Хлеборобном.
По мнению заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, работы по благоустройству должны быть завершены в срок на всех запланированных объектах до конца года. Районные администрации должны осуществлять постоянный контроль ситуации и совместно с подрядчиками оперативно решать все возникающие в процессе вопросы.