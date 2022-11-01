В Ростовской области благоустроили 64 общественных территории

Согласно реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ростовской области за 2022 год планируется благоустроить 131 общественную территорию. Уже завершены работы в станице Каргинской и хуторе Рябичеве Волгодонского района. Также благоустроена прибрежная зона вдоль реки Северский Донец в Усть-Донецком районе и в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в донской столице.