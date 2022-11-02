Карелия планирует стать первым регионом где будут учить врачей для работы в зоне СВО

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Шандалович отметил, что проект, организованный под эгидой карельского регионального отделения «Единой России», будет запущен 7 ноября на базе Республиканского перинатального центра. В качестве партнера проекта выступила Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. Об этом пишет karelinform.ru.
В нынешних условиях тема подготовки медицинских специалистов для оказания помощи, включая условия военных действий, стала весьма важной, написал Шандалович.
«Одна из причин тому — закрытие в вузах страны военных кафедр. Поэтому, чтобы помощь пострадавшим была действительно эффективной, медработники должны обладать определенным уровнем знаний и умений, пройти специальную подготовку», — подчеркнул спикер.
Он указал, что на протяжении двух недель необходимое обучение пройдут 50 карельских врачей, в их числе анестезиологи, хирурги, терапевты, организаторы здравоохранения. Многие из них руководят лечебными учреждениями не только в региональном центре, но и в районах республики.
Отдельно Элиссан Шандалович поблагодарил заместителя начальника Военно-медицинской академии по учебной работе Руслана Макиева, декана факультета подготовки и усовершенствования гражданских врачей Вячеслава Попова, а также министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова и заместителя главы Республики Карелии Игоря Корсакова за помощь и участие в этом нужном проекте. Шандалович выразил надежду, что к нему присоединятся и другие субъекты страны.
Напомним, Элиссан Шандалович является депутатом Законодательного собрания Карелии с 2011 года. Уже более шести лет он занимает кресло председателя Заксобрания региона. Шандалович является заслуженным врачом республики, а в 2019 году был удостоен медали «За заслуги перед Республикой Карелия».
Получив высшее образование по специальности «лечебное дело» в Петрозаводском государственном университете, до 1991 года Шандалович работал анестезиологом в Медвежьегорской ЦРБ, которую возглавил в 1991 году. А в 1997 году прошел обучение на экономическом факультете в ПГУ по специальности «менеджмент». В период с 2009 по 2016 год был главным врачом Республиканской больницы имени В. А. Баранова.