Карелия планирует стать первым регионом где будут учить врачей для работы в зоне СВО

Получив высшее образование по специальности «лечебное дело» в Петрозаводском государственном университете, до 1991 года Шандалович работал анестезиологом в Медвежьегорской ЦРБ, которую возглавил в 1991 году. А в 1997 году прошел обучение на экономическом факультете в ПГУ по специальности «менеджмент». В период с 2009 по 2016 год был главным врачом Республиканской больницы имени В. А. Баранова.