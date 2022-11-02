В Батайске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заведующей производством в столовой одного из местных лицеев. Ее обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Следствие считает, что в марте этого года обвиняемая халатно подошла к дезинфекции пищеблока и не обеспечила безопасность продукции, переназначенной для учеников. В результате у 19 учащихся возникло острое пищевое отравление, вызванное норовирусом второго генотипа.