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В Ростовской области осудят заведующую школьной столовой, в которой отравились дети

2 ноября 15:42
Фото: 1MI
В Батайске Ростовской области суд рассмотрит дело в отношении заведующей школьной столовой, после обеда в которой отравились 19 детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В Батайске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заведующей производством в столовой одного из местных лицеев. Ее обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Следствие считает, что в марте этого года обвиняемая халатно подошла к дезинфекции пищеблока и не обеспечила безопасность продукции, переназначенной для учеников. В результате у 19 учащихся возникло острое пищевое отравление, вызванное норовирусом второго генотипа.

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Окончательное решение в деле примет суд.

Напомним, в сентября в другой школе Батайска также произошло массовое отравление детей.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Дети
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