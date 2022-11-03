Акции ко Дню народного единства стартовали в парке «Россия — моя история» в Ростове

— Новаторские подходы к подаче материала в парке повышают интерес аудитории, среди ростовчан его называют уже живым учебником. Благодаря современным технологиям, в частности, 3D-реконструкциям городов и сражений, голографическим инсталляциям, в его стенах история оживает, а посетители становятся участниками исторических событий, проживая их совместно с экскурсоводом. Такой формат приносит хорошие плоды. За 4 года наш исторический парк посетили почти 400 тысяч человек. Здесь провели уже более 6 тысяч экскурсий, около 1500 мероприятий и почти полсотни выставок, — заявил Алексей Логвиненко.