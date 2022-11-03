Акции ко Дню народного единства стартовали в парке «Россия — моя история» в Ростове

Десятки маленьких ростовчан со своими родителями, воспитателями и учителями пришли в исторический парк, чтобы посетить выставки, расширить горизонты познаний об истории своей страны и написать письмо солдату.
Всероссийская акция «Напиши письмо солдату» началась в интерактивном парке в 10 утра 3 ноября. Недалеко от входа были расставлены столы, за которыми юные ростовчане могли поделиться своим взглядом на происходящее и выразить слова благодарности защитникам Родины.
За одним из столиков расположились ученики начальных классов школы № 94 Тимур и Михаил Авдоян. Каждый из них писал свое письмо солдату, предварительно изобразив российский триколор.
— Я хочу сказать спасибо нашим солдатам за то, что они сражаются за нас, — сказал Тимур, а Михаил добавил, — и чтобы они поскорее пришли домой, по-другому быть не может!
Как пояснил руководитель исторического парка «Россия — моя история» Виктор Гладкий, акция, которая началась сегодня, может стать бессрочной.
— Акция «Напиши письмо солдату» стартовала у нас сегодня. Сотрудники парка провели все организационные мероприятия, сейчас встречают гостей, посетителей и провожают их к столам. Дети пишут письма с душой, и, я думаю, что этими выходными на территории нашего парка акция писем солдатам не ограничится, скорее всего, она станет бессрочной, — отметил руководитель исторического парка.
Виктор Гладкий также добавил, что все эти письма найдут своего адресата.
— У нас есть фонд воинов казачества, с которым мы поддерживаем тесную связь. Именно в эту организацию будут передаваться письма ребят, после чего, они будут транспортироваться на фронт и раздаваться солдатам, — рассказал Виктор Гладкий.
Помимо всероссийской акции посетители парка смогли прикоснуться и к истории государства российского. Одними из главных экспозиций этого месяца стали две из них: «1812 год. Отечественная война. Бородино» и «Новороссия».
Первая выставка освещала всю истории Отечественной войны 1812 года, включая победу в Бородинском сражении, которому в этом году исполняется 210 лет. Вторая рассказывала о становлении такого региона как Новороссия, в ее историческом контексте.
Научный сотрудник исторического парка «Россия — моя история» Никита Шишканов поделился, что экспозицию «Новороссия» сотрудники парка создавали более полугода.
— В нее вошли материалы, переданные нам музеями Донецка и Луганска, они касаются историко-культурных областей, которые охватывают Причерноморье, Крым, а также берега Черного и Азовского морей, которые были присоединены к России в XVIII веке, благодаря Екатерине II. В целом выставка охватывает период от середины XVI века до конца века XX, — добавил научный сотрудник.
В других залах исторического парка, также толпились старшеклассники. Внимание многих было сосредоточено на экспозиции, организованной в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Именно здесь воспитанники старших классов ростовских школ могли пройти профессиональные пробы в формате квестов.
Важность данного мероприятия отметил и глава городской администрации Алексей Логвиненко. По его словам, за 4 года исторический парк «Россия — моя история» превратился в уникальное место и стал настоящим образовательным, научным центром.
— Новаторские подходы к подаче материала в парке повышают интерес аудитории, среди ростовчан его называют уже живым учебником. Благодаря современным технологиям, в частности, 3D-реконструкциям городов и сражений, голографическим инсталляциям, в его стенах история оживает, а посетители становятся участниками исторических событий, проживая их совместно с экскурсоводом. Такой формат приносит хорошие плоды. За 4 года наш исторический парк посетили почти 400 тысяч человек. Здесь провели уже более 6 тысяч экскурсий, около 1500 мероприятий и почти полсотни выставок, — заявил Алексей Логвиненко.
Стоит отметить, что часть акций, которые стартовали 3 ноября в городском историческом парке «Россия — моя история», продлятся все выходные. А экспозиции продолжат свою работу до конца ноября.