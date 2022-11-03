В Ростовской области 95% клиентов Сбера платят за образование безналично

Банки не перестают улучшать свои сервисы, облегчая жизнь клиентов, в том числе при оплате услуг. Люди, в свою очередь, делают выбор в пользу того, что удобнее, быстрее и проще.
К примеру, в этом году клиенты Ростовского отделения Сбербанка заплатили за обучение в общей сложности 5,9 миллиарда рублей. Для этого пришлось сделать 2,1 миллиона платежей.
Согласно статистики, 95% клиентов платят безналично за образовательные услуги, в том числе детские сады, школы и вузы. Самым востребованным способом оплаты оказался СберБанк Онлайн. В Ростовской области этим приложением пользуется каждый второй или 2,5 миллиона человек.
Оплачивать можно по штрихкоду на квитанции, что занимает несколько секунд. Есть возможность сохранить чек или посмотреть историю.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев рассказал, что оплата образовательных услуг является одним из важных направлений. Ранее приходилось платить по реквизитам в банке или мобильном приложении, что было неудобно для учащихся и их родителей. Трудности возникали и у сотрудников бухгалтерии в образовательных организаций, которые обрабатывали платежи вручную.
"Теперь в любой момент оплата доступна в мобильном приложении по штрихкоду, а бухгалтерия полностью автоматизирована. Мы сотрудничаем с 2,4 тысячи садов, школ, вузов региона, благодаря чему можно проводить практически любой платеж безналично», - уточнил Антон Усачев.
Есть также услуга автоплатеж, которая сделает этот процесс еще проще. Тогда клиенты могут быть уверены, что их счета будут оплачены точно в срок.
Помимо этого в приложении можно оплатить ЖКУ, связь, интернет, а также такие банковские продукты, как вклады, кредиты, ипотека.