В Ростовской области 95% клиентов Сбера платят за образование безналично

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев рассказал, что оплата образовательных услуг является одним из важных направлений. Ранее приходилось платить по реквизитам в банке или мобильном приложении, что было неудобно для учащихся и их родителей. Трудности возникали и у сотрудников бухгалтерии в образовательных организаций, которые обрабатывали платежи вручную.