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Валерий Лимаренко: города и сёла региона должны быть комфортными для проживания

3 ноября 00:00
На территории Сахалина и Курил 2022 году планируется благоустроить 28 общественных пространств. Кроме того, проведён капитальный ремонт дворов 170 многоквартирных домов за счёт областных и федеральных средств.

Возросло и количество отремонтированных подъездов и входных групп многоэтажек: в 2021 году обновили 90 подъездов, а в ещё не завершённом 2022 году – 432 подъезда и 195 входных групп.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко неоднократно подчёркивал, что города и сёла региона должны быть уютными и комфортными для проживания и привлечения туристов.

- На островах не должно оставаться разбитых, неухоженных общественных пространств, дворов. При этом очень важен свежий взгляд специалистов со стороны. Они должны подсказать, все ли мы правильно делаем, не упускаем ли какие-то возможности для благоустройства. Мы обязательно воспользуемся их советами, - сказал Валерий Лимаренко.

По его приглашению в регион прилетела член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. Она посетила два сквера в Южно-Сахалинске, которые очень ей понравились, отметил портал Sakh.online.

Светлана Калинина дала ряд рекомендаций, позволяющих повысить безопасность пребывания детей на игровых площадках. А также предложила размещать информацию о сроках ремонта объектов на сайте городской администрации.

#Марина Колодкина#Общество
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