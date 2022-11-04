Алексей Логвиненко принял участие в возложении цветов к памятнику Елизавете Петровне



— Это очень значимый праздник, потому что мы, греки России, уже давно стали частью нашего общего государства. И очень хочется чтобы сегодня, в непростое для нашей страны время, каждый прочувствовал не только радость этого события, но и ответственность. Стал милосерднее, добрее, сострадательнее, и чтобы мы сплотились и консолидировались на благо нашего государства, — отметила Мелина Леонова.