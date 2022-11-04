Алексей Логвиненко принял участие в возложении цветов к памятнику Елизавете Петровне

В торжественном мероприятии принял участие и глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Несмотря на пасмурную погоду десятки ростовчан различных возрастов, вероисповеданий и национальностей, собрались вместе в Покровском сквере. Именно здесь, 260 лет назад заложили мощное фортификационное сооружение Российской империи, получившее в дальнейшем название — крепость Дмитрия Ростовского. Именно отсюда и началось становление донской столицы, которая со временем превратилась в прекрасный южный город.
Среди собравшихся были представители городской администрации, национально-культурных объединений, религиозных конфессий и казачьих объединений. Многие ростовчане пришли поддержать своих родственников и друзей, как студент первокурсник Игорь Злобин.
—Мы пришли поддержать свой любимый состав вокалистов “Атаман” которые известны во всем Ростове и за его пределами. Сегодня они исполняют гимн России. День народного единства для меня одна из важнейших дат в году.
Представители национально-культурных объединений также отметили важность данного мероприятия. Председатель ростовской греческой национально-культурной автономии Мелина Леонова рассказала, что для нее значит День народного единства.
— Это очень значимый праздник, потому что мы, греки России, уже давно стали частью нашего общего государства. И очень хочется чтобы сегодня, в непростое для нашей страны время, каждый прочувствовал не только радость этого события, но и ответственность. Стал милосерднее, добрее, сострадательнее, и чтобы мы сплотились и консолидировались на благо нашего государства, — отметила Мелина Леонова.
Перед возложением цветов к памятнику императрицы, с Днем народного единства всех собравшихся поприветствовал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Во время торжественной речи он отметил, многонациональность донской столицы и ее гостеприимность.
— Сегодня в нашем городе проживают представители более 150 национальностей. Вместе мы не только сообща решаем ежедневные задачи, но и принимаем вызовы времени. Как не раз отмечал Президент России Владимир Владимирович Путин, для огромной многонациональной России принципиальное, решающее значение имеют солидарность людей, их сопричастность к судьбе Отечества. Ростовчан отличает сплоченность, радушие, отзывчивость. Ростов одним из первых протянул руку помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Мы - единый народ Великой державы! Желаю всем здоровья и благополучия. Стойкости, сил и терпения, — сказал Алексей Логвиненко.
И это действительно так. Все мы разные, но нас объединяют один город, общие дела и цели. И развиваться нам помогают искренняя дружба и взаимопонимание. Сейчас одна из наших ключевых задач – сохранить и передать подрастающему поколению взаимное доверие, любовь к Родине.