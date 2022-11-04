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Спикер донского Заксобрания Александр Ищенко: Нас всех объединяет любовь к Отечеству

4 ноября 14:02
Фото: ЕР
В День народного единства в Ростове прошел фестиваль «В единстве – сила России».

К его гостям и жителям Дона обратился председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. 

Спикер донского парламента напомнил, что этот праздник связан с событиями, прошедшими 410 лет назад – тогда народное ополчение защитило независимость Отечества.

«И сегодня, в нынешний переломный момент истории единство народа является фундаментом сохранения суверенитета нашей России», - подчеркнул он. 

День народного единства страна встречает вместе с жителями Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, оказывая поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, добавил Александр Ищенко. Из Ростовской области солдатам и офицерам идет гуманитарная помощь. 

«Мы вместе с матерями, женами, сестрами, отцами наших мобилизованных, сражающихся за Отечество. Мы вместе с теми, кто отстаивает интересы нашей Родины», - подчеркнул глава Заксобрания.

От депутатского корпуса Дона и «Единой России» Александр Ищенко поздравил всех с Днем народного единства. Он подчеркнул, что любовь к Отечеству, желание видеть Россию сильным, независимым, самостоятельным и процветающим государством сегодня объединяет всех.

Добавим, в рамках праздничной программы прошел праздник национальных культур «Народов Дона дружная семья». На тематической площадке акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ собирали помощь для военнослужащих. Все желающие смогли принять участие в акции «Письмо солдату» и сделать пожертвования в фонд «Все для победы!».

Кульминацией фестиваля стал патриотический гала-концерт «#Мы вместе», где выступили более 20 коллективов из разных регионов, в том числе ДНР и ЛНР.

#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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