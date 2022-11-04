Спикер донского Заксобрания Александр Ищенко: Нас всех объединяет любовь к Отечеству

От депутатского корпуса Дона и «Единой России» Александр Ищенко поздравил всех с Днем народного единства. Он подчеркнул, что любовь к Отечеству, желание видеть Россию сильным, независимым, самостоятельным и процветающим государством сегодня объединяет всех.