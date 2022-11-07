В годы Великой Отечественной войны Сабина Шпильрейн находилась в Ростове-на-Дону. Когда немцы в июле 1942 года оккупировали наш город, то они начали массово истреблять евреев. Шпильрейн, как и тысячи ростовских евреев, была со своими двумя дочерьми расстреляна в Змиевской балке 11 августа. Говорят, что Шпильрейн отказалась покидать Ростов во время войны, потому что считала, что разговоры о том, что немцы расстреливают евреев, − это дезинформация советских властей. Она не могла поверить, что такое возможно. Ведь она столько лет прожила в Европе, дружила с немецкими учеными, ее труды публиковались в лучших европейских журналах. Она была ученым с мировым именем. К сожалению, Сабина Шпильрейн заблуждалась. Той Европы, которую она знала, уже не было. А фашистская Германия поставила своей целью не только мировое господство, но и уничтожение всех евреев и цыган.