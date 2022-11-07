Балерина Спесивцева
В Ростове в многодетной семье в 1895 году родилась выдающаяся балерина Ольга Александровна Спесивцева. Правда, Спесивцева стала знаменитой как балерина не в Ростове. Она была ведущей балериной Мариинского театра. Ее современники вспоминали, что в балетах «Жизель» и «Лебединое озеро» Спесивцева показала себя великой танцовщицей. Вообще, Спесивцева очень любила «Лебединое озеро» и музыку Чайковского.
Голодные и холодные годы Гражданской войны, к сожалению, сказались на здоровье Ольги Александровны. Она тяжело болела, потом эмигрировала. Балерина прожила долгую, насыщенную, интересную, но тяжелую жизнь.
К сожалению, последние годы жизни Спесивцева провела в специализированном пансионе Фонда Льва Толстого недалеко от Нью-Йорка (город Вэлли Коттедж). Этот Фонд был организован дочерью писателя Александрой для одиноких соотечественников. Спесивцева скончалась в 1991 году. Ей было 96 лет.
Спесивцеву любили не только ее поклонники. Дягилев часто повторял слова Энрико Чекетти: «В мире родилось яблоко, его разрезали надвое, одна половина стала Анной Павловой, другая − Ольгой Спесивцевой». При этом Дягилев добавлял: «Для меня Спесивцева − та сторона яблока, которая обращена к солнцу».
Софья Рысс
А вы знаете, что ростовчанка Софья Рысс была супругой лидера германской коммунистической партии и мирового коммунистического движения Карла Либкнехта? Софья родилась 1(13) марта 1884 года в семье известного купца, им принадлежал дом на нынешнем перекрестке Станиславского и Соколова. Софья хорошо училась, она изучала в Берлине искусствоведение, где и познакомилась с Карлом Либкнехтом. После смерти своей супруги Юлии Парадиз Карл свою судьбу связывает с Софьей Рысс.
Кстати, Либкнехт писал письма своей возлюбленной в Ростов. Известны письма Либкнехта Софье, в которых он выражает желание приехать в Россию и увидеть Ростов-на-Дону. Надо отметить, что Софья стала надежной помощницей и опорой Карла. От прежнего брака у Либкнехта было трое детей − Софи занялась их воспитанием (собственных детей в браке у нее не было).
Более того, Софья была активным членом Коммунистической партии Германии, одним из основателей которой в 1918 году был Карл Либкнехт.
Напомню, Либкнехт был убит 15 января 1919 года в ходе неудавшегося восстания.
После этого Софья переехала в Лондон, а затем вернулась в Германию в период Веймарской республики. Ну а затем члены семьи Либкнехтов, встревоженные приходом власти нацистской партии в 1933 году и опасаясь за свою жизнь, эмигрировали.
Софья же уехала в Советский Союз в 1934 году и обосновалась в Москве, где прожила оставшиеся годы своей жизни. Она умерла в 1964 году, на 81-м году жизни.
Еще один интересный факт биографии Софьи Рысс (Либкнехт). Младшая сестра Софьи была женой Яна Шпильрейна, родного брата Сабины Шпильрейн, другой всемирно знаменитой ростовчанки, соратницы Карла Юнга, «пионерки» психоанализа.
Софья Рысс в мире была известна не только как революционер, но еще и как феминистка.
Сабина Шпильрейн
Что касается Сабины Шпильрейн, то она внесла немалый научный вклад в психоанализ. Она родилась в состоятельной еврейской семье в 1885 году.
Семья Шпильрейн занималась в Ростове благотворительностью, помогала библиотеке-читальне при главной ростовской синагоге.
А вот интерес к психоанализу у Сабины возник, когда она поступила в психиатрическую клинику в Цюрихе, где встретила доктора Карла Густава Юнга, в которого влюбилась. В эту клинику она поступила потому, что у нее был нервный срыв, вызванный смертью от брюшного тифа ее шестилетней сестры Эмилии.
Но ведь Шпильрейн не просто была влюблена в Юнга, она увлекалась психоанализом, став впоследствии известным ученым. Она также была ученицей и сотрудничала с известным пионером психоанализа Зигмундом Фрейдом.
В начале двадцатых годов она возвращается в Советскую Россию. Дело в том, что тогда активно стал развиваться в нашей стране психоанализ. И даже сам Лев Троцкий взял под свой патронаж ученых-психоаналитиков. Вот это и сыграло злую шутку с психоанализом в СССР. Потому как с опалой Троцкого и психоанализ попал под запрет. Шпильрейн вернулась в свой родной город, в Ростов-на-Дону, где и стала работать врачом как психотерапевт.
В годы Великой Отечественной войны Сабина Шпильрейн находилась в Ростове-на-Дону. Когда немцы в июле 1942 года оккупировали наш город, то они начали массово истреблять евреев. Шпильрейн, как и тысячи ростовских евреев, была со своими двумя дочерьми расстреляна в Змиевской балке 11 августа. Говорят, что Шпильрейн отказалась покидать Ростов во время войны, потому что считала, что разговоры о том, что немцы расстреливают евреев, − это дезинформация советских властей. Она не могла поверить, что такое возможно. Ведь она столько лет прожила в Европе, дружила с немецкими учеными, ее труды публиковались в лучших европейских журналах. Она была ученым с мировым именем. К сожалению, Сабина Шпильрейн заблуждалась. Той Европы, которую она знала, уже не было. А фашистская Германия поставила своей целью не только мировое господство, но и уничтожение всех евреев и цыган.
В память о Сабине Шпильрейн на доме, где она жила на улице Пушкинской, установлена мемориальная доска.
Изабелла Юрьева
Легендарная Изабелла Юрьева (Изабелла Даниловна Ливикова) появилась на свет в нашем городе в 1899 году. Хотя по паспорту у нее значилось 25 августа (7 сентября) 1902 года. Ее отец делал театральные шляпы, мать − парики для актеров. Будущая певица была самой младшей в семье, она рассказывала: «Нас, детей, было пятеро: четыре сестры и брат. Большая дружная еврейская семья». Жили они на улице Никольской (нынешняя Социалистическая).
С детских лет Изабелла любила петь, увлекалась музыкой. Потому наряду с учебой в женской гимназии она обучалась в частном музыкальном училище Гиршмана.
Далее Изабелла Юрьева продолжила обучение в Петрограде у известного пианиста и композитора А.В. Таскина. Уже в 20-е годы Юрьева стала принимать участие в концертах. С успехом выступала она и в Ростове-на-Дону, исполняла русские романсы, лирические песни. Ее, кстати, называли королевой русского романса.
В 1925 году Изабелла Юрьева вышла замуж за юриста Иосифа Аркадьевича Эпштейна. Он был известен под творческим псевдонимом Иосиф Аркадьев. Аркадьев написал тексты к песням Юрьевой, которые потом стали шлягерами.
Изабелла Юрьева прожила долгую, интересную и увлекательную жизнь. В двадцатые годы вместе с мужем она уехала во Францию. Но Изабелла тосковала во Франции по России. Она не могла жить без России, без русского слушателя. Ведь только в России могли любить по-настоящему русский романс.
Юрьева вместе с мужем возвратилась в Советский Союз. И уже в 1938 году начала записывать пластинки. Она стала невероятно популярной в Советском Союзе. Но, как это часто бывает, к несчастью, в нашей стране, вскоре попадает в опалу. Ее обвиняют в «цыганщине», критики требуют «осоветить» репертуар, сделать его более понятным рабочему человеку. От Юрьевой требовали, чтобы она избавилась от буржуазной пошлости и стала ближе своим творчеством к человеку труда.
Как пишут историки и музыковеды, даже великий советский композитор Дунаевский критиковал Изабеллу Юрьеву за легкомысленность в творчестве. Ну никак Юрьева не вписывалась в понятие советской певицы. Ей даже запрещали выступать, меняли тексты ее классических романсов.
Последние годы аккомпанировал Изабелле Юрьевой известный пианист Александр Сариев. Он тоже родился в Ростове, в Нахичевани, в интеллигентной армянской семье. На 23-й линии в Нахичевани. С детства он был увлечен музыкой и, конечно, считал, что это великое счастье аккомпанировать Изабелле Юрьевой. Кстати, Александр Сариев аккомпанировал и Алле Баяновой, и Нани Брегвадзе. Сариев мне рассказал много интересного из жизни Изабеллы Юрьевой, а также о своих беседах с ней. В частности, он вспоминал, что Юрьева говорила ему: «Сашенька, то были люди без вкуса и чувства юмора».
Об Изабелле Юрьевой вспомнили вновь, когда началась Великая Отечественная война и стали создаваться фронтовые концертные бригады. Поскольку Юрьеву любили простые солдаты, то ее стали приглашать выступать на фронте. И она выступала в госпиталях, на призывных пунктах, ездила на Карельский фронт, в разрушенный Сталинград.
После войны Изабелла Юрьева объездила весь Советский Союз с гастролями. Она пела старинные русские романсы, лирические песни. Но не получалось у нее петь о комсомольцах, хлеборобах и сталеварах. И снова стали критиковать Юрьеву в советской печати. Ее песни называли «порочными и идейно непристойными». В то время активно боролись с «легким жанром» и «тлетворным влиянием Запада». Изабелла Юрьева была человеком с сильным характером. Она наотрез отказалась петь песни, которые ей рекомендовали советские идеологи и цензоры. Юрьева любила повторять слова великой актрисы, тоже нашей землячки, Фаины Раневской. Раневская говорила: «Сняться в плохом фильме − это все равно, что плюнуть в вечность».
Изабелла Юрьева искренне, всем сердцем любила свой родной город Ростов-на-Дону. Александр Сариев вспоминает, что она могла на концерте, на котором присутствовали члены российского правительства, сказать: «Саша, расскажите, пожалуйста, нашим министрам, какие вкусные помидоры в Ростове. В Москве по вкусу я не могу отличить помидор от огурца. А вот в Ростове помидоры бесподобно вкусные».
На своих концертах Изабелла Юрьева часто признавалась слушателям в любви к Ростову, к городу, в котором она родилась, в котором прошло ее детство. Она говорила: «Ростов − это родина, как же можно родину не любить».
В день 100-летия со дня рождения Изабелле Юрьевой была вручена специальная премия мэра города Ростова-на-Дону. На своем юбилее Юрьева танцевала со своим концертмейстером Александром Сариевым.
«Родилась я в Ростове-на-Дону и всегда гордилась тем, что я ростовчанка», − сказала незадолго до смерти певица.
Умерла Изабелла Юрьева 20 января 2000 года в Москве. Похоронена на Донском кладбище. На могиле установлен памятник, на котором выбиты бюст певицы, изображающий ее в молодые годы, и надпись: «Народная артистка России Изабелла Юрьева. 1899−2000».
Сусанна Мар
Сусанна Мар (Мар − это ее творческий псевдоним) была одним из поэтов Серебряного века. Она родилась 26 февраля 1900 года в Нахичевани-на-Дону в семье известного общественного деятеля и юриста Григория Христофоровича Чалхушьяна. Ее отец был выдающимся просветителем своего времени, гласным Нахичеванской Думы, известным публицистом и журналистом, автором уникального труда «История Ростова-на-Дону».
Талантливая девушка получила отличное образование, с юных лет увлекалась поэзией. В 1919 году она вступила в литературную группу «Ничевоки». А в 1920-м вышла замуж за лидера этой группы Рюрика Рока.
После посещения Ростова-на-Дону Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом Сусанна влюбилась в Мариенгофа. Она объявила о своем выходе из литературной группы «Ничевоки» и вошла в группу имажинистов. Ее бывший муж Рюрик Рок опубликовал обращение к гражданам РСФСР, в котором заявил, что он расторгает свой брак с Сусанной Мар. Как подчеркивал Рок, разводится он не потому, что у его супруги роман с Мариенгофом, а потому, что она осмелилась уйти из «Ничевоков».
В результате романа Сусанны и Мариенгофа появилась книга стихов Мар под названием «АБЕМ» (Москва, 1922). Некоторые литературоведы расшифровывают название книги как «Анатолий Борисович Есенин−Мариенгоф».
Сусанна Мар в 1921 году переехала из Нахичевани в Москву. И вышла там замуж. Но не за Мариенгофа, а за поэта Ивана Аксенова − одного из лидеров московской футуристической группы «Центрифуга». Аксенов был известным поэтом, переводчиком и литературным критиком. Как и ее муж, Сусанна Мар начала активно заниматься переводами. Она переводила произведения Мицкевича, Киплинга, английских поэтов.
Вот как о Сусанне Мар отзывалась Н.Я. Мандельштам в своей «Второй книге»: «Она была легкомысленной и дикой… не заняла никакого положения в советской литературе и не боялась потрясения основ вроде напечатания Мандельштама. Она рано умерла и, говорят, писала живые и настоящие стихи». По воспоминаниям современников, знаменитая Айседора Дункан говорила о ней так: «В Москве есть два красивых человека: Сергей Есенин и Сусанна Мар».
Умерла Сусанна Мар 27 октября 1965 года в Москве. Урна с ее прахом была подзахоронена в могилу ее матери Софии Андреевны на Армянском кладбище в Нахичевани.
Георгий Багдыков