В Госдуме прокомментировали решение об отклонении поправок к закону "О рекламе"

Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. По итогам первого чтения документ получил много негативных оценок. Чтобы поставить точку в вопросе рассмотрения инициативы, второе чтение законопроекта пройдет в ускоренном порядке.
Инициатива внести поправки в рекламное законодательства принадлежит депутату партии «Единая Россия» Артему Кирьянову, пишет издание newizv.ru. В соответствии с положениями законопроекта в Российской Федерации должна быть зарегистрирована частная организация, которая выступала бы единым рекламным оператором, наделенным полномочиями по контролю размещения цифровой наружной рекламы и частных объявлений россиян на электронных площадках. Планировалось, что данный оператор также обладал бы правом заключения контрактов на установку рекламных конструкций на тридцатилетний срок.
При направлении законопроекта на рассмотрение в нижнюю палату парламента были допущены нарушения. Так, инициатива миновала этап предварительного обсуждения. Также не была получена оценка регулирующего воздействия. Напомним, что в первом чтении поправки все же были приняты.
Четыре фракции Госдумы, составляющие оппозицию, выступили против внесения поправок в рекламное законодательство. Свою позицию на этот счет высказали Алексей Нечаев (глава фракции «Новые люди»), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия – За правду»), глава ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Главы партийных комитетов поддержали их мнение.
ФАС и Минэкономразвития также не поддержали проект. Власти регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга также выразили свое несогласие с поправками. Позицию субъектов РФ отстаивал и глава профильного комитета СФ РФ Андрей Кутепов.
Рецензенты законопроекта сошлись во мнении, что появление единого оператора приведет к монополизации рынка. При этом будут соблюдаться интересы только одного крупного частного игрока в ущерб другим, более мелким участникам рынка. Данная позиция изложена в докладе “Минченко консалтинг”. Как отметили эксперты из МГУ и представители правительств регионов, принятие законопроекта обернется значительными потерями для бюджета.
Рекламный сектор, который оперативно консолидировался в Союз операторов наружной рекламы, выразил опасения в отношении принятия законопроекта. Однако в процессе первого чтения председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума сделает все возможное для защиты отечественного бизнес-сообщества. 7 ноября Совет Госдумы по инициативе Володина рекомендовал отклонить инициативу. Таким образом, государство, представленное Советом Федерации, Госдумой и правительством, вникло в суть предлагаемых поправок.