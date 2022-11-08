В Госдуме прокомментировали решение об отклонении поправок к закону "О рекламе"

Инициатива внести поправки в рекламное законодательства принадлежит депутату партии «Единая Россия» Артему Кирьянову, пишет издание newizv.ru. В соответствии с положениями законопроекта в Российской Федерации должна быть зарегистрирована частная организация, которая выступала бы единым рекламным оператором, наделенным полномочиями по контролю размещения цифровой наружной рекламы и частных объявлений россиян на электронных площадках. Планировалось, что данный оператор также обладал бы правом заключения контрактов на установку рекламных конструкций на тридцатилетний срок.