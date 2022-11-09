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БНА «Траст» продал завод «Атакайцемент» за 4,4 млрд рублей

9 ноября 00:00
Фото: pxhere.com
Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах 100% долей ООО «Атакайцемент» и права требования к компании. Сумма сделки составила 4,39 млрд рублей.

Компании принадлежит один из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе — завод «Атакайцемент», который занимает 10% рынка Краснодарского края. Это модернизированное предприятие, осуществляющее производство современным экологичным «сухим» способом. Его проектная мощность — 450 тыс. тонн цемента в год, показатель EBITDA по итогам 2021 года составил 592 млн рублей. У завода есть собственное месторождение цементных мергелей с запасами 21,9 млн тонн, имеется лицензия на пользование ими до 2031 года. 

«Интерес инвесторов с коммерческой и торговой недвижимости переключился на производства, в том числе стройматериалов. Под эффективным управлением „Траста“ финансово-экономические показатели завода „Атакайцемент“ сохраняли положительную динамику. В итоге актив удалось реализовать за выставленную цену, что соответствует плану по сборам», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.

#Общество
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