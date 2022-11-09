Причиной для судебного разбирательства стало решение администрации Ростова-на-Дону. Она разрешила президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу построить жилой комплекс малой этажности на месте бывшего стекольного завода.
Однако истцы утверждают, что эта территория согласно СанПин, является санитарной. Но в первой инстанции они проиграли, после чего обжаловали это решение.
Теперь суд, рассмотрев все материалы, отменил первоначальный вердикт и признал незаконным постановление администрации. Новое решение может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда России.
Ранее ФК «Ростов» опроверг уход Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.