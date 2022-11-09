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Президенту ФК «Ростов» Арутюнянцу запретили застраивать зону возле порта

9 ноября 08:04
Фото: Яндекс.Карты
Ростовский порт
«Ростовский порт» и судоремонтное предприятие «Риф» добились отмены разрешения властей застроить территорию на улице 9-я линия, 87, говорится в материалах арбитражного суда.

Причиной для судебного разбирательства стало решение администрации Ростова-на-Дону. Она разрешила президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу построить жилой комплекс малой этажности на месте бывшего стекольного завода.

Однако истцы утверждают, что эта территория согласно СанПин, является санитарной. Но в первой инстанции они проиграли, после чего обжаловали это решение.

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Теперь суд, рассмотрев все материалы, отменил первоначальный вердикт и признал незаконным постановление администрации. Новое решение может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда России. 

Ранее ФК «Ростов» опроверг уход Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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