Сотрудники зоопарка заверили, что в таком возрасте медвежата уже могут отделяться от родителей, так как белые медведи сами по себе одиночки. В дикой природе медвежонок находится с мамой до полутора — двух лет, после чего начинает самостоятельную жизнь.