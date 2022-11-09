Ростовский зоопарк решил передать в зоопарк города Алматы двухлетнего медвежонка Айку. Специалисты уже работают над оформлением соответствующих документов.
Сотрудники зоопарка заверили, что в таком возрасте медвежата уже могут отделяться от родителей, так как белые медведи сами по себе одиночки. В дикой природе медвежонок находится с мамой до полутора — двух лет, после чего начинает самостоятельную жизнь.
Айка — первый белый медвежонок, родившийся в зоопарке Ростова за 32 года. Ее родители Комета и Айон, прибыли в Ростове из Чехии и Ижевска, соответственно.
Ранее сообщалось, что в зоопарке в Ростове появились камерунские козы.