Суперкомпьютер: Человечество может погибнуть уже к 2050 году

Английское издание Daily Star написало, что машина учитывает в своих расчётах большое количество факторов. Среди них состояние окружающей среды и рождаемость. Ранее World One уже выдавал точные прогнозы. Один из них касался снижения доступности природных ресурсов, пишет газета “Известия”.
Прогноз суперкомпьютера гласит, что если не принять определённые меры в период между 2040 и 2050 годами, то людская популяция сократится до уровня 1900 года и ниже.
7 ноября генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что наша цивилизация стремительно скатывается к “климатическому аду”. Если не последует экстренных мер, то глобальное потепление уже не удастся обратить.
Генеральный секретарь призвал добиться того, чтобы в ближайшее десятилетие общемировая температура не подскочила более чем на 1,5 градуса.