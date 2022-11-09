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Суперкомпьютер: Человечество может погибнуть уже к 2050 году

9 ноября, 17:04
Разработанный для отслеживания закономерностей земной цивилизации суперкомпьютер World One предсказал гибель человечества уже к 2050 году.

Английское издание Daily Star написало, что машина учитывает  в своих расчётах большое количество факторов. Среди них состояние окружающей среды и рождаемость. Ранее World One уже выдавал точные прогнозы. Один из них касался снижения доступности природных ресурсов, пишет газета “Известия”.

Прогноз суперкомпьютера гласит, что если не принять определённые меры в период между 2040 и 2050 годами, то людская популяция сократится до уровня 1900 года и ниже. 

7 ноября генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что наша цивилизация стремительно скатывается к “климатическому аду”. Если не последует экстренных мер, то глобальное потепление уже не удастся обратить. 

Генеральный секретарь призвал добиться того, чтобы в ближайшее десятилетие общемировая температура не подскочила более чем на 1,5 градуса.

#Светлана Павлова
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