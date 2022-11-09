В декабре в России пройдет Конгресс молодых ученых

По словам зампредседателя Правительства РФ, сопредседателя координационного комитета по проведению мероприятия Дмитрия Чернышенко, Конгресс молодых ученых в 2021 году собрал свыше 3 тыс. гостей. Он стал масштабной площадкой, где обсуждалось научно-технологическое развитие страны. В 2022 году планируется проведение важных дискуссий на темы увеличения роли науки в развитии региональных экономик, международного взаимодействия в период глобальных перемен. Также будет обсуждаться поиск оперативных решений в ответ на сегодняшние вызовы.