В декабре в России пройдет Конгресс молодых ученых

Второй раз конгресс соберет сотрудников университетов и научно-исследовательских институтов, бизнеса и государственных корпораций. Участниками станут молодые ученые, победители конкурсов грантов, студенты и школьники. В текущем году на конгресс приедут не только россияне, но и международные эксперты из 40 зарубежных государств. Об этом информирует newsnn.ru.
По словам зампредседателя Правительства РФ, сопредседателя координационного комитета по проведению мероприятия Дмитрия Чернышенко, Конгресс молодых ученых в 2021 году собрал свыше 3 тыс. гостей. Он стал масштабной площадкой, где обсуждалось научно-технологическое развитие страны. В 2022 году планируется проведение важных дискуссий на темы увеличения роли науки в развитии региональных экономик, международного взаимодействия в период глобальных перемен. Также будет обсуждаться поиск оперативных решений в ответ на сегодняшние вызовы.
Программа мероприятий конгресса состоит из семи тематических блоков. Они отражают злободневные вопросы и направления развития научных подходов. Сюда входят «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России», «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития», «Слагаемые научного и технологического суверенитета» и другие.
В целом будет проведено порядка 100 мероприятий, во время которых участники обсудят главные направления работы научного сообщества, направленной на развитие технологического суверенитета и основополагающих технологий.
Структура программы конгресса отражена на сайте конгресс.наука.рф.
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