В Отдел полиции № 7 Ростова обратилась ростовчанка, которая заявила о пропаже своего золота на сумму более 100 тысяч рублей. Женщина хотела надеть одно из украшений, но в итоге не нашла ни одно из них.
В результате поисков сотрудники угрозыска задержали бывшего мужа потерпевшей, который был судим за кражу.
В полиции выяснили, что 33-летний ростовчанин захотел отомстить бывшей жене, воспользовался дубликатом ключей от квартиры женщины и проник в ее жилье, после чего выкрал все золото, сдал его в ломбард, а деньги потратил на свои нужды.
Теперь в отношении мужчины завели дело о краже, ему запрещен выезд из города.
Ранее в сентябре другая ростовчанка также лишилась золота из–за обиды бывшего возлюбленного, который хотел помириться, но решил обогатиться.