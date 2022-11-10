«Платон»: отремонтированные дороги и «большие данные» для всей отрасли

Инициатором выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса России. Для того чтобы попасть в рейтинг компания должна была отвечать трем критериям: годичный пробег каждого грузовика должен превышать тысячу километров, компания должна быть зарегистрирована в системе «Платон» больше 5 лет, автопарк перевозчика должен быть полностью оборудован бортовыми устройствами или использовать маршрутные карты. По словам устроителей рейтинга, в следующем году, при его составлении список критериев будет расширен. В числе возможных вариантов, в частности, рассматривается переход транспортной компании на электронных документооборот.