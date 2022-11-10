«Платон»: отремонтированные дороги и «большие данные» для всей отрасли

Новая большая стройка региона – ростовское транспортное кольцо.
Ежедневно все собранные средства, как отмечает Росавтодор, перечисляются в полном объеме в федеральный дорожный фонд, который за время работы госсистемы «Платон» пополнился более чем на 200 млрд руб., включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей.
Один из знаковых объектов области, возводящийся в том числе за счет средств «Платона», – ростовское транспортное кольцо. В самом конце октября текущего года на трех участка будущего кольца открыли движение. Речь о северном обходе Ростова-на-Дону, развязке на 9 км трассы А-280 "Ростов-Таганрог" и южному подъезду к Ростову-на-Дону. Все объекты подъезда к Ростову-на-Дону завершены досрочно.
Новый участок соединил автодороги Ростов-на-Дону – Новошахтинск и Ростов-на-Дону – Таганрог в объезд села Чалтырь Мясниковского района. Северный обход, выходящий на «Западную хорду», стал частью глобального Ростовского транспортного кольца. А уже когда завершат строительство и самой хорды, то кольцо замкнется вокруг донской столицы и существенно ускорит автодвижение в регионе. Отметим, что работы по «Западной хорде» уже начались.
Госсистема «Платон» обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок. Сегодня к ней подключились более 747 тысяч перевозчиков и компаний – владельцев 1,6 миллионов грузовиков. Грузоперевозчики и логистические компании Ростовской области одни из лидеров на юге страны – более 17 тысяч перевозчиков зарегистрировали более 37 тысяч транспортных средств, рассказал руководитель Южного филиала оператора госсистемы «Платон» — РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Иван Вовчук. В лидерах по регистрации большегрузов – Краснодарский край (60 тыс. транспортных средств), Ставропольский край (23 тыс.), Дагестан (19 тыс.) и Волгоградская область (16 тыс.).
«Платон» — это не только отремонтированные мосты и дороги, но и накопленные государством «большие данные» для управления отраслью — от точного планирования ремонта загруженных дорог до оценки экономической активности в сложные экономически периоды.
Собираемая «Платоном» статистика об автомобильных грузоперевозках делает рынок прозрачным, сокращая число «серых» перевозчиков. Именно с целью поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды, весной этого года был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России», составляемый на основе данных госсистемы «Платон».
Инициатором выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса России. Для того чтобы попасть в рейтинг компания должна была отвечать трем критериям: годичный пробег каждого грузовика должен превышать тысячу километров, компания должна быть зарегистрирована в системе «Платон» больше 5 лет, автопарк перевозчика должен быть полностью оборудован бортовыми устройствами или использовать маршрутные карты. По словам устроителей рейтинга, в следующем году, при его составлении список критериев будет расширен. В числе возможных вариантов, в частности, рассматривается переход транспортной компании на электронных документооборот.
Интересно, что со схожей инициативой выступило и государство. Минтранс планирует создать единый реестр цифровых профилей перевозчиков, как грузовых, так и пассажирских. А на основе реестра – «Рейтинг перевозчиков», который позволит, с одной стороны, выявить добросовестных игроков, а с другой – компании с низким уровнем оказания услуг и высокой аварийностью.