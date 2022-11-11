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Садовые участки в РФ могут отдать под застройку в рамках «дачной реновации»

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
Участки под садовыми и частными домами предложили использовать для застройки в региональных программах комплексного развития. С подобной инициативой в Минстрой обратился Российский союз промышленников и предпринимателей и Российский союз строителей.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», по законодательству участки под садовыми и дачными участками нельзя отдавать под застройку в рамках комплексного развития территорий. Союзы промышленников, строителей и предпринимателей предложили снять запрет и провести «дачную реновацию».

В частности, предлагается строить на месте участков малоэтажные быстровозводимые ЖК с коммуникациями и инфраструктурой. При этом один проект будет реализовываться сразу же на нескольких участках. Предполагается, что стоимость квадратного метра в таких ЖК будет в целом ниже, чем в другом жилье.

#Общество
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