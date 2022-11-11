Садовые участки в РФ могут отдать под застройку в рамках «дачной реновации»

В частности, предлагается строить на месте участков малоэтажные быстровозводимые ЖК с коммуникациями и инфраструктурой. При этом один проект будет реализовываться сразу же на нескольких участках. Предполагается, что стоимость квадратного метра в таких ЖК будет в целом ниже, чем в другом жилье.