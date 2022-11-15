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Сити-менеджер Ростова Логвиненко посетил международный форум «Транспорт России»

Сегодня, 11:06
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в составе делегации Ростовской области принял участие в открытии главного делового события транспортной отрасли России — Международного форума и выставки «Транспорт России».

В составе делегации также был министр транспорта региона Владимир Окунев. Начали свой день с Выставки, где представлены проекты и разработки более 70 экспонентов. Особый акцент -  на инновации в области транспорта и инфраструктуры, а центральное место экспозиции отдано Объединенному стенду приоритетных проектов. 

Впереди - насыщенная программа встреч, переговоров, дискуссий. Одно из предназначений форума - укрепление сопричастности транспортного сообщества к формированию устойчивого роста и благополучия нашей страны. 

Здесь ведущие предприятия и научные центры России имеют возможность демонстрировать всё лучшее, что есть в транспортном комплексе. На одной площадке собрались более 3000 лидеров отрасли: представители органов власти, руководители ведущих российских предприятий в сфере транспорта и транспортного машиностроения, цифровизации и инфраструктурного строительства.

В рамках Форума планируется рассмотреть вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности на транспорте. Для нас особый интерес представляет встреча с ООО «Синара - городские транспортные системы», а также ряд переговоров с ФАУ «Росдорнии», в том числе о развитии электротранспорта и транспортной системы Ростова в целом.

#Илья Протвинов#Общество
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