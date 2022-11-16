Алексей Логвиненко взял на личный контроль заботу о пострадавших в ДТП с автобусом

— Четверо взрослых были доставлены в ГБСМП, а двоих подростков определили в областную клиническую больницу. Дал поручение своему заместителю по социальным вопросам Кожуховой Елене Николаевне посетить пострадавших в медучреждениях. Каждого пострадавшего мы берем на личное сопровождение. Им будет оказана вся необходимая помощь. После прохождения лечения, за счет перевозчика АТП-5 все пострадавшие пройдут курс реабилитации. Держу вопрос на контроле, — пояснил Алексей Логвиненко.