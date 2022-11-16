Алексей Логвиненко взял на личный контроль заботу о пострадавших в ДТП с автобусом

Глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко незамедлительно отреагировал на ситуацию и взял ее на контроль.
Как ранее сообщала RostovGazeta, первые фото ДТП, которые появились в городских пабликах, были опубликованы очевидцами. На них видно, что от столкновения сильно пострадала правая часть кабины автобуса. По словам тех же очевидцев, травмы от столкновения получил водитель и несколько пассажиров.
Ясность в ситуацию внесли в пресс-службе ГИБДД Ростовской области. Там пояснили, что на момент столкновения с бетонной надстройкой в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, пять из которых были госпитализированы. Среди пострадавших двое несовершеннолетних и ростовчане предпенсионного возраста.
С течением времени количество пострадавших увеличилось. Глава городской администрации Алексей Логвиненко отметил, что 6 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
— Четверо взрослых были доставлены в ГБСМП, а двоих подростков определили в областную клиническую больницу. Дал поручение своему заместителю по социальным вопросам Кожуховой Елене Николаевне посетить пострадавших в медучреждениях. Каждого пострадавшего мы берем на личное сопровождение. Им будет оказана вся необходимая помощь. После прохождения лечения, за счет перевозчика АТП-5 все пострадавшие пройдут курс реабилитации. Держу вопрос на контроле, — пояснил Алексей Логвиненко.
В считанные минуты заместитель Главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова и начальник Управления здравоохранения города Сергей Мясников по поручению Главы Администрации прибыли в больницу к пострадавшим. Состояние людей прокомментировала Елена Кожухова.
— В отношении двух женщин было принято решение о госпитализации. Двое мужчин отпущены для амбулаторного наблюдения. Пострадавшие подростки — обе девочки, обследованы согласно протоколу. Им оказана в полном объеме необходимая помощь, показаний к госпитализации нет. Для определения дальнейшей тактики лечения они направлены в другие медучреждения, — поделилась заместитель Главы администрации города по социальным вопросам.
Картину с пострадавшими дополнил и Сергей Мясников.
— Пациенты уже обследованы согласно протоколу, вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. Один ребенок направлен в лор-отделение Горбольницы N1 им. Н.А. Семашко для дальнейшего осмотра и лечения. Второй - отпущен домой для наблюдения и дальнейших консультаций. Каждый пострадавший взят на личное сопровождение, — обрисовал ситуацию Начальник Управления городского здравоохранения.
В настоящее время здоровью пострадавших в вечернем дорожно-транспортном происшествии ничего не угрожает. Ситуация находится на личном контроле главы городской администрации Алексея Логвиненко.
Ранее RostovGazeta рассказывала о том, как ростовчане реагируют в социальных сетях на новость о ДТП с автобусом на Шеболдаева. Ростовчане выдвигают различные версии причины аварии и надеются, что глава городской администрации, а также начальник транспортного департамента, наведут порядок в этом направлении.