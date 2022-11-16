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Кустурица стал новым президентом югорского кинофестиваля «Дух огня»

Сегодня, 11:20
На должность президента международного кинофестиваля «Дух огня» утвердили известного кинорежиссера Эмира Кустурицу.

Решение о назначении сербского режиссера президентом фестиваля приняли на заседании оргкомитета. Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на объявление руководства Югры, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Возглавила заседание оргкомитета по подготовке и проведению кинофестиваля губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она выразила благодарность Эмиру Кустурице, за то, что он согласился взять на себя роль руководителя мероприятия.

Напомним, что до Кустурицы президентом фестиваля «Дух огня» был режиссер, народный артист РФ — Сергей Соловьев. Он скончался в 2021 году.

Эмир Кустурица поблагодарил за возможность возглавить международный кинофестиваль. Новый президент отметил, что он рад помочь тем, кто хочет снимать хорошее кино.

«Дух огня» будет проходить с 3 по 6 марта 2023 года в Югре.

 

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