rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской доблести по указу Путина

Сегодня, 10:49
Фото: kremlin.ru
Согласно указу, подписанному Владимиром Путиным, Мариуполь и Мелитополь удостоены звания «Город воинской доблести». А звание «Город трудовой доблести» получили Горловка и Луганск. Их жители внесли огромный вклад в дело победы СССР в Великой Отечественной войне.

Как сообщает newsnn.ru, с инициативой присвоить почетное звание Мелитополю, расположенному в Запорожской области, и Мариуполю, находящемуся в ДНР, обратился академик РАН Геннадий Красников. 

В академии провели экспертизу, в результате которой был сделан вывод, что указанные города достойны носить такое почетное звание, равнозначное советскому «город-герой».

По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, в том, что данным городам присвоены такие звания, можно увидеть не только дань памяти их героическому прошлому, но и дорогу, связывающую его с будущим, - чтобы и следующие поколения защищали свою землю, свою страну. Таким образом он решил связать события Великой Отечественной войны и то, как действовали жители Донбасса в 2014 году, когда там начались боевые действия.

А врио главы ЛНР Леонидом Пасечником в его видео была выражена благодарность Владимиру Путину, который присвоил Луганску почетное звание. Поздравляя с этим его жителей, Пасечник отметил, что, когда шла Великая Отечественная война, их трудовой героизм и сила духа помогли приблизить победу. А еще через 70 лет уже новое поколение горожан доказало, что может быть верным и преданным Отечеству.



#Светлана Павлова
Подпишитесь
У нас так не принято: в Ростове 21% компаний отказались от новогодних корпоративов
Сегодня, 11:36
Эксперт Фоменко рассказал, что стало с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации
Сегодня, 13:17
Глава СКР запросил доклад по отключению услуг ЖКХ на Кривошлыковском, 4 в Ростове
Сегодня, 13:13
Около 28% ростовчан заявили, что не любят снег
Сегодня, 12:31
Эксперт рассказал, что творится с ценами на жилье в Ростове
Сегодня, 16:19
Школьников и детсадовцев в Ростовской области кормили потенциально опасным мясом
Сегодня, 10:22