Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской доблести по указу Путина

По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, в том, что данным городам присвоены такие звания, можно увидеть не только дань памяти их героическому прошлому, но и дорогу, связывающую его с будущим, - чтобы и следующие поколения защищали свою землю, свою страну. Таким образом он решил связать события Великой Отечественной войны и то, как действовали жители Донбасса в 2014 году, когда там начались боевые действия.