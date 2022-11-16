Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской доблести по указу Путина

Как сообщает newsnn.ru, с инициативой присвоить почетное звание Мелитополю, расположенному в Запорожской области, и Мариуполю, находящемуся в ДНР, обратился академик РАН Геннадий Красников.
В академии провели экспертизу, в результате которой был сделан вывод, что указанные города достойны носить такое почетное звание, равнозначное советскому «город-герой».
По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, в том, что данным городам присвоены такие звания, можно увидеть не только дань памяти их героическому прошлому, но и дорогу, связывающую его с будущим, - чтобы и следующие поколения защищали свою землю, свою страну. Таким образом он решил связать события Великой Отечественной войны и то, как действовали жители Донбасса в 2014 году, когда там начались боевые действия.
А врио главы ЛНР Леонидом Пасечником в его видео была выражена благодарность Владимиру Путину, который присвоил Луганску почетное звание. Поздравляя с этим его жителей, Пасечник отметил, что, когда шла Великая Отечественная война, их трудовой героизм и сила духа помогли приблизить победу. А еще через 70 лет уже новое поколение горожан доказало, что может быть верным и преданным Отечеству.