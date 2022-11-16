Ростовская АЭС: зарыбление водоема-охладителя в 10 раз сократило его зарастание

Это мероприятие стало завершающим среди мер по программе зарыбления водоемов донского бассейна в 2022 году. В целом же в акваторию Цимлянского водохранилища выпущено в этом году около 1,3 млн мальков белого амура и сазана, в Азовское море - 35 тысяч мальков краснокнижной стерляди, а в водоем-охладитель Ростовской АЭС - 10 тонн рыб-мелиораторов. Кстати, рыба в водоем-охладитель выпускается уже в зрелом возрасте (весом более 500 грамм), когда она способна сразу приступить к очистке водоема.