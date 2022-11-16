Ростовская АЭС: зарыбление водоема-охладителя в 10 раз сократило его зарастание

Это мероприятие стало завершающим среди мер по программе зарыбления водоемов донского бассейна в 2022 году. В целом же в акваторию Цимлянского водохранилища выпущено в этом году около 1,3 млн мальков белого амура и сазана, в Азовское море - 35 тысяч мальков краснокнижной стерляди, а в водоем-охладитель Ростовской АЭС - 10 тонн рыб-мелиораторов. Кстати, рыба в водоем-охладитель выпускается уже в зрелом возрасте (весом более 500 грамм), когда она способна сразу приступить к очистке водоема.
- Зарыбление водоема-охладителя Ростовской АЭС проводится с 2002 года. За этот период технологический водоем был заселен белым амуром, карпом, толстолобиком и русским осетром. За 20 лет благодаря мелиоративным мероприятиям в 10 раз удалось сократить уровень зарастания водоема. Это очень хороший результат, - прокомментировала начальник отдела охраны окружающей среды атомной станции Ольга Горская.
На сегодняшний день, по данным экологов атомной станции, в водоеме-охладителе обитает в общей сложности более 3 тысяч особей рыб различных пород. Это позволяет удерживать уровень его естественного зарастания в пределах нормы - 10%. И такой показатель поддерживается в течение ряда лет.
Специалисты Ростовской атомной станции еженедельно проводят мониторинг состояния водоема-охладителя и приплотинного участка водохранилища. Полученные данные направляются в надзорные органы, в т.ч. Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, где они проходят проверку и затем размещаются на ресурсе ведомства в открытом доступе.
Напомним, комплекс мероприятий по восстановлению экосистемы и водохозяйственного комплекса Цимлянского водохранилища и реки Дон является частью нацпроекта «Экология». За годы восполнения биоресурсов реки Дон, Цимлянского водохранилища и Азовского моря специалистами Ростовской АЭС выпущено более 70 миллионов мальков рыбы ценных пород - стерляди, сазана, леща, белого амура и толстолобика.