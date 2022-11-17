Дональд Трамп официально заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

По словам Трампа, он участвует в выборах, чтобы сделать Америку опять великой. Экс-президент отметил, что мир ещё не знает, насколько может быть великой “эта нация”, пишет газета “Известия”.
Сообщается, что Дональд Трамп выдвигается от республиканской партии.
Действующий президент Джо Байден также заявил о желании участвовать в выборах 2024 года. При этом он подчеркнул, что окончательное решение он примет в начале следующего года. Также он сказал, что намерение баллотироваться у него возникло задолго выборов в конгресс.