В избиркоме Ростовской области нашли способ как бороться со стереотипами о выборах

— Новый сайт www.ikro.ru является дополнительным ресурсом избирательной комиссии региона. Как образовательная модульная система, он объединяет в себе несколько проектов, в том числе и «Стереотипы о выборах». Сайт был сделан с единственной целью — донести до обывателя пошаговую работу всех выборных процессов. Ибо когда мы чего-то не знаем, у нас возникает информационный вакуум, который может заполниться другой информацией, а это в свою очередь, и рождает стереотипы, — пояснил Василий Волков.