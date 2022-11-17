В избиркоме Ростовской области нашли способ как бороться со стереотипами о выборах

По словам начальника отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Василия Волкова, в первую очередь курс был рассчитан на старшеклассников и студентов, но осознав его особенности, с ним решили познакомить и другие возрастные группы региона, благодаря информации, размещенной на новом сайте.
— Новый сайт www.ikro.ru является дополнительным ресурсом избирательной комиссии региона. Как образовательная модульная система, он объединяет в себе несколько проектов, в том числе и «Стереотипы о выборах». Сайт был сделан с единственной целью — донести до обывателя пошаговую работу всех выборных процессов. Ибо когда мы чего-то не знаем, у нас возникает информационный вакуум, который может заполниться другой информацией, а это в свою очередь, и рождает стереотипы, — пояснил Василий Волков.
Среди основных стереотипов спикер выделил следующие: ангажированность членов избирательной комиссии, возможность двойного голосования. вбросы, фальсификации результатов при подсчетах голосов, связи кандидатов в различных структурах, а также предрассудки избирателей, что их голоса ничего не решают. По мнению Василия Волкова, с этим нужно бороться, но не путем прямого противостояния, а посредством открытости, которую и демонстрирует новый интернет ресурс организации.
— В настоящее время сайт представляет собой полноценный просветительский ресурс. Контент размещенный в его блоках, рассчитан на избирателей всех возрастов и профессий. Причем структурно сайт ориентирован не только на избирателей или организаторов выборов, а также на тех, кто хочет избираться или следить за чистотой выборов в режиме онлайн, — отметил начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Ростовской области.
В целом новый интернет ресурс избирательной комиссии Ростовской области создан с целью объяснить как это работает. Посетители сайта не только ознакомятся со всеми деталями выборов, но и погрузятся в их закулисье.
На страницах www.ikro.ru пользователи найдут массу видео-контента, рассказывающего о стереотипах связанных с выборами. Это будет и незамысловатая мультипликация, и достаточно качественные видеоролики, в которых некоторые ростовчане узнают и себя. Посетителям сайта будет доступно множество фотогалерей с различных избирательных участков и промо-акций прошлых лет, а также разнообразный интерактив.
Согласно наблюдениям регионального избиркома, больше всего стереотипам подвержены люди от 35 до 45 лет. В большинстве случаев это те, кто так или иначе застал 1990-е, когда не только выборные участки, но и вся страна в целом переживала непростое время. Студенты первых курсов или старшеклассники, уже получившие паспорт, напротив, охотнее принимают участие в выборах и всегда проявляют инициативу.
Стоит отметить, что новый сайт региональной избирательной комиссии, далеко не единственный образовательный проект. Под патронажем областного избиркома в регионе реализуется ряд и других просветительских проектов. Среди них учебно-методическое пособие «Выборы воеводы Дона» — этакая энциклопедия выборов для малышей, а также настольная игра «Terra Democratia. Земля демократии» по которой уже несколько лет подряд в образовательных учреждения Дона проводятся соревнования.