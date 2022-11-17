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В ледовом городке Нового Уренгоя появится копия нового терминала аэропорта

17 ноября, 10:28
В этом году в России отмечается столетний юбилей гражданской авиации. При оформлении ледового городка в Новом Уренгое решили отразить эту тему. Планируется построить настоящую копию изо льда нового терминала аэропорта.

На городской площади будут установлены вертолеты, самолеты и портреты конструкторов.

Об этом сообщает INFOX.RU со ссылкой на ЯМАЛ 1, который опубликовал сообщение из телеграм канала мэра города Андрея Воронова.

Профинансирует ледовый городок в Новом Уренгое организации ТЭК. Кроме того, на следующей неделе стартует фестиваль ледовых скульптур «Необъятный Ямал». Для участия в нем в Новый Уренгой приедут мастера из 10 городов России. Фестиваль даст каждому участнику возможность продемонстрировать уровень своего мастерства. 

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