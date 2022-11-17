В ледовом городке Нового Уренгоя появится копия нового терминала аэропорта

Профинансирует ледовый городок в Новом Уренгое организации ТЭК. Кроме того, на следующей неделе стартует фестиваль ледовых скульптур «Необъятный Ямал». Для участия в нем в Новый Уренгой приедут мастера из 10 городов России. Фестиваль даст каждому участнику возможность продемонстрировать уровень своего мастерства.