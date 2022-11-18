rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Китаю заказали крупную партию «российских» смартфонов

Сегодня, 11:15
До 2030 года в РФ планируют создать мобильную экосистему на российской операционной системе «Аврора». Реализация проекта оценивается примерно в 480 млрд рублей.

Кроме того, в рамках инициативы запланировано производство российскими предприятиями порядка 70 млн смартфонов, работающих на «Авроре». Данный проект считается необходимостью , поскольку существует риск полного отключения РФ от сервисов Google и Apple.

Компаньонами Ростелекома при производстве линейки гаджетов заявлены: НИИ “Масштаб”, GS Group и F+. Инициатива будет финансироваться за счет бюджетных средств в ходе реализации национальных программ и проекта «Цифровое госуправление». Кроме сборки гаджетов, средства направят на развитие экосистемы, модернизацию ОС и другого ПО и на выплаты сотрудникам.

Кроме средств бюджета, к финансированию могут быть привлечены органы власти или дистрибьюторы, — пишет infox.ru.

Главная задача в плане по внедрению “Авроры” заключается в получении от партнеров требуемого количества гаджетов с необходимыми характеристиками. Скорее всего, сборка будет производиться в КНР, или на территории РФ, но из китайских компонентов. В задачу «Ростелекома» входит разработка софта.

Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Директор рассказал, как сотрудников Ростовской АЭС коснулась частичная мобилизация
Сегодня, 09:22
Один день жители Ростовской области смогут кастрировать котов со скидкой
Сегодня, 16:14
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Ростовские журналисты рассказали о проверке Центром по противодействию экстремизму
Сегодня, 15:17
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Сегодня, 10:59