Китаю заказали крупную партию «российских» смартфонов

Главная задача в плане по внедрению “Авроры” заключается в получении от партнеров требуемого количества гаджетов с необходимыми характеристиками. Скорее всего, сборка будет производиться в КНР, или на территории РФ, но из китайских компонентов. В задачу «Ростелекома» входит разработка софта.