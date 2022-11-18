Китаю заказали крупную партию «российских» смартфонов

Кроме того, в рамках инициативы запланировано производство российскими предприятиями порядка 70 млн смартфонов, работающих на «Авроре». Данный проект считается необходимостью , поскольку существует риск полного отключения РФ от сервисов Google и Apple.
Компаньонами Ростелекома при производстве линейки гаджетов заявлены: НИИ “Масштаб”, GS Group и F+. Инициатива будет финансироваться за счет бюджетных средств в ходе реализации национальных программ и проекта «Цифровое госуправление». Кроме сборки гаджетов, средства направят на развитие экосистемы, модернизацию ОС и другого ПО и на выплаты сотрудникам.
Кроме средств бюджета, к финансированию могут быть привлечены органы власти или дистрибьюторы, — пишет infox.ru.
Главная задача в плане по внедрению “Авроры” заключается в получении от партнеров требуемого количества гаджетов с необходимыми характеристиками. Скорее всего, сборка будет производиться в КНР, или на территории РФ, но из китайских компонентов. В задачу «Ростелекома» входит разработка софта.