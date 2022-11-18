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Наркоманов будут лечить работой

18 ноября 10:16
В Госдуму направлен правительственный законопроект об отмене запрета на социальную реабилитацию наркозависимых до завершения прохождения ими реабилитации медицинской.

Как пишет Infox со ссылкой на «Парламентскую газету», изменения в законодательстве коснутся того, что именно считать социальной реабилитацией граждан с наркозависимостью. Предполагается, что это может быть коррекция психологического состояния, трудоустройство, помощь в восстановлении утраченных документов.

С соответствующей инициативой выступил член Комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев. Он настаивает на том, что не всем наркозависимым требуется длительная медицинская реабилитация, в то время, как на нее уходят немалые средства. Таким образом, Хамзаев предлагает в некоторых случаях делать акцент на наркологическую помощь и соцреабилитацию: данная инициатива и содержится в новом законопроекте.

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