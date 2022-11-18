Наркоманов будут лечить работой

С соответствующей инициативой выступил член Комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев. Он настаивает на том, что не всем наркозависимым требуется длительная медицинская реабилитация, в то время, как на нее уходят немалые средства. Таким образом, Хамзаев предлагает в некоторых случаях делать акцент на наркологическую помощь и соцреабилитацию: данная инициатива и содержится в новом законопроекте.