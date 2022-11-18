«Разбитые ангелы»: как в Ростове и Нахичевани уничтожали городские кладбища

Можно смело утверждать, что наш город стоит на захоронениях и кладбищах. И если не брать во внимание захоронения меотов и древних людей, которые регулярно находят в центре Ростова, то надо понимать, что в городе со времен его основания почти возле каждой церкви были свои кладбища. По данным М.Б. Мартиросова, которые были опубликованы в работе «Кладбища Ростова и Нахичевани, уничтоженные после 1917 года» в «Донском временнике», всего в Ростове и Нахичевани насчитывается 6 уничтоженных больших и 22 малых кладбища, на месте которых построены пятиэтажки, заводы, склады и парки с аттракционами. Были и национальные кладбища или захоронения − еврейские, татарские (или магометанские), греческие и так далее.
Дело в том, что раньше возле церквей располагались малые кладбища, которые могли насчитывать до нескольких десятков захоронений.
Всехсвятское кладбище
Но расскажем лишь о наиболее известных кладбищах и захоронениях нашего города. Конечно, наиболее известное кладбище в дореволюционном Ростове − это Всехсвятское. Кладбище находилось на месте нынешнего Дворца спорта. Здесь же располагалась и Всехсвятская церковь.
Интересно, что в описании городских кладбищ 1917 года ростовские историки М.Б. Краснянский и А.Г. Парецкий констатировали: «Шестым по счету кладбищем является Старое кладбище, ныне функционирующее и находящееся в Новом поселении». Здесь покоились выдающиеся деятели нашего города. В том числе на Всехсвятском кладбище были похоронены легендарный ростовский голова Андрей Матвеевич Байков, писатель Даниил Лукич Мордовцев.
По описанию современников, это кладбище было ухоженным и больше напоминало парк − аллеи, красивые деревья, освещение.
Но, к великому сожалению, в тридцатые годы минувшего века кладбище вместе с церковью решили снести. Могилы были уничтожены, буквально закатаны в асфальт. Снесенные памятники использовали в хозяйственных нуждах. Чудом уцелел памятник писателю Даниилу Лукичу Мордовцеву. Его смогли спасти и перенести на Братское кладбище. Но останки писателя так и остались на том месте, где теперь располагается Дворец спорта. Если остались, разумеется… Кто знает? Скорее всего, их просто выбросили. Ведь рыли котлован, велись строительные работы.
Такой же кошмар творился и в Нахичевани. Там также сносили армянские церкви со всеми захоронениями.
Надгробный камень нахичеванского головы
В 2004 году об этих страшных событиях вновь заговорили в нашем городе. А дело было так. Ростовский журналист Александр Оленев сообщил читателям, что в областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратилась женщина, которая рассказала, что при ремонте в основании ее частного дома был обнаружен большой надгробный камень. Дом этот был построен в 1929 году, и семья занялась капитальным ремонтом. Каково же было изумление людей, когда они в основании дома обнаружили надгробный камень. Это было надгробие с могилы известного нахичеванского головы Артемия (Арутюна) Павловича Халибова (Халибяна).
На одной стороне черного отшлифованного гранита была надпись на армянском языке, на другой − по-русски написано «Халибов». Была указана дата его рождения − 1790 год. Глыба гранита была массивной. По сути, она являлась краеугольным камнем в основании этого дома. По словам женщины, по ночам она слышала непонятные звуки, похожие на человеческие стоны и хрипы. Собственно эти непонятные звуки и стали причиной того, что хозяева решили вскрыть пол и посмотреть фундамент. В результате они наткнулись на надгробие Халибова. Как же это надгробие оказалось в доме у ростовчанки, спросите вы. Оказывается, всё просто.
Халибов был похоронен во дворе церкви Святого Никогоса (Николая) в Нахичевани, которая стояла на углу 1-й линии и теперешней улицы Листопадова. В так называемую «безбожную пятилетку» армянская церковь была разрушена. Могильные плиты растащили на строительные материалы.
По данным Александра Михайловича Оленева, сохранился договор между Ростово-Нахичеванским-на-Дону отделом коммунального хозяйства и некими Николаем Могелевым и Павлом Солодковым − на строительство дома на безымянной тогда улице, заключенный в июле 1927 года. Дома на этой улице Ростова строились на основании инструкций НКВД и наркомата юстиции.
Строительные материалы тогда были большим дефицитом. Вот и получается, что Могелев и Солодков присмотрели этот камень на месте разоренного кладбища. А потом еще и умудрились могильную плиту положить в основание дома. Судя по всему, они этот камень тащили через полгорода. Думаю, что никто не испытывал тогда угрызений совести. Ведь Халибов принадлежал к тому классу, который необходимо было уничтожить вместе с церквями и памятниками царского прошлого.
Надо сказать, что все попытки вытащить могильную плиту из дома ростовчанки оказались безрезультатными. Проще было дом снести и построить новый. Но кто же на это пойдет?
Так что надгробие Халибова, насколько мне известно, и сейчас лежит в основании жилого дома. Провели лишь поминальную молитву.
Мне же очень хочется верить и надеяться на то, что когда-нибудь настанет то время, когда надгробный памятник Халибову появится на Армянском кладбище.
К несчастью, печальная история с надгробием Халибова была типичной для тех лет. Напомню, что при строительстве театра драмы имени М. Горького также использовали камни (а точнее сказать, надгробия) с Всехсвятского кладбища и армянских захоронений.
Армянское кладбище Нахичевани
Это кладбище является сегодня фактически музеем под открытым небом, где покоятся известные деятели Нахичевани, Ростова-на-Дону, да и всего донского края. Можно сказать, что это кладбище сохранилось чудом. Было время, когда его собирались сносить вместе с церковью. Но, к счастью, этим планам не суждено было сбыться.
Главная достопримечательность кладбища − церковь Святого Карапета. Она, единственная из сохранившихся в Нахичевани армянских церквей, не имела своего прихода.
Храм был построен на средства известной нахичеванской благотворительницы Акюлине Погосовны Аладжаловой. На ее средства были также построены приют для нищих на армянском кладбище и богадельня. Здесь же, под юго-западной стеной церкви, покоится сама госпожа Аладжалова.
На Армянском кладбище погребены известные армянские деятели культуры Нахичевани. Но не только. Кладбище, если можно так выразиться, интернациональное. Здесь немало и русских захоронений. Не будем забывать, что с середины девятнадцатого века существовала и большая русская колония, как тогда говорили.
Кстати, здесь находится и могила известного донского фольклориста Александра Михайловича Листопадова, оставившего потомкам пять томов записей казачьих песен, внесшего неоценимый вклад в донскую культуру. Его именем названа улица в Нахичевани.
На Армянском кладбище похоронены также советские солдаты, сложившие головы при защите Ростова от фашистских захватчиков.
«Фишка» Армянского кладбища
Знаете, в чем «фишка» Армянского кладбища? В ангелах. Да-да. Именно в них, в этих скульптурах. Но, к сожалению, многие из них разбиты. Почти всем ангелам зачем-то вандалы отбивали головы и крылья. Правда, легенда гласит, что не просто так вандалы отбивали мраморным ангелам головы. Оказывается, они искали там золото. Вроде как в народе ходило поверье, что богатые армяне в годы революционных перемен, гражданской войны да и в другие трудные времена в ангелах прятали свое золото. Вот и отбивали вандалы ангелам головы и крылья в поисках золотых запасов нахичеванских армян. Именно поэтому и разоряли могилы богатых людей.
Возможно, что золото искали и в склепах этого кладбища. Поясню, что раньше на кладбище было немало фамильных склепов. Почти все они разрушены и разорены. Печальное зрелище, должен я сказать.
И все же… Любое кладбище − это прежде всего мемориальный комплекс, который может многое рассказать об истории нашего города.
Потому и отношение к кладбищам должно быть бережное и уважительное. Тогда мы избежим страшных ошибок прошлых лет.
Георгий Багдыков