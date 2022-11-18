«Разбитые ангелы»: как в Ростове и Нахичевани уничтожали городские кладбища

Можно смело утверждать, что наш город стоит на захоронениях и кладбищах. И если не брать во внимание захоронения меотов и древних людей, которые регулярно находят в центре Ростова, то надо понимать, что в городе со времен его основания почти возле каждой церкви были свои кладбища. По данным М.Б. Мартиросова, которые были опубликованы в работе «Кладбища Ростова и Нахичевани, уничтоженные после 1917 года» в «Донском временнике», всего в Ростове и Нахичевани насчитывается 6 уничтоженных больших и 22 малых кладбища, на месте которых построены пятиэтажки, заводы, склады и парки с аттракционами. Были и национальные кладбища или захоронения − еврейские, татарские (или магометанские), греческие и так далее.