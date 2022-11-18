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«Разбитые ангелы»: как в Ростове и Нахичевани уничтожали городские кладбища

Сегодня, 08:53
Фото: "Облики Ростова"/vk.com
Ангел на Армянском кладбище в Ростове

Краевед Багдыков рассказал, как в Ростове и Нахичевани уничтожали городские кладбища

Есть мнение, что цивилизованность общества определяется его отношением к старикам, детям, душевнобольным, инвалидам и кладбищам. Вот как раз о кладбищах и хотелось бы поговорить.

Можно смело утверждать, что наш город стоит на захоронениях и кладбищах. И если не брать во внимание захоронения меотов и древних людей, которые регулярно находят в центре Ростова, то надо понимать, что в городе со времен его основания почти возле каждой церкви были свои кладбища. По данным М.Б. Мартиросова, которые были опубликованы в работе «Кладбища Ростова и Нахичевани, уничтоженные после 1917 года» в «Донском временнике», всего в Ростове и Нахичевани насчитывается 6 уничтоженных больших и 22 малых кладбища, на месте которых построены пятиэтажки, заводы, склады и парки с аттракционами. Были и национальные кладбища или захоронения − еврейские, татарские (или магометанские), греческие и так далее.

Дело в том, что раньше возле церквей располагались малые кладбища, которые могли насчитывать до нескольких десятков захоронений.

План кладбищ Ростова и Нахичевани, до 1917 года
Фото: Составитель М. Б. Мартиросова / ГБУК РО "Донская государственная публичная библиотека"

Всехсвятское кладбище

Но расскажем лишь о наиболее известных кладбищах и захоронениях нашего города. Конечно, наиболее известное кладбище в дореволюционном Ростове − это Всехсвятское. Кладбище находилось на месте нынешнего Дворца спорта. Здесь же располагалась и Всехсвятская церковь.

Интересно, что в описании городских кладбищ 1917 года ростовские историки М.Б. Краснянский и А.Г. Парецкий констатировали: «Шестым по счету кладбищем является Старое кладбище, ныне функционирующее и находящееся в Новом поселении». Здесь покоились выдающиеся деятели нашего города. В том числе на Всехсвятском кладбище были похоронены легендарный ростовский голова Андрей Матвеевич Байков, писатель Даниил Лукич Мордовцев.

По описанию современников, это кладбище было ухоженным и больше напоминало парк − аллеи, красивые деревья, освещение.

Но, к великому сожалению, в тридцатые годы минувшего века кладбище вместе с церковью решили снести. Могилы были уничтожены, буквально закатаны в асфальт. Снесенные памятники использовали в хозяйственных нуждах. Чудом уцелел памятник писателю Даниилу Лукичу Мордовцеву. Его смогли спасти и перенести на Братское кладбище. Но останки писателя так и остались на том месте, где теперь располагается Дворец спорта. Если остались, разумеется… Кто знает? Скорее всего, их просто выбросили. Ведь рыли котлован, велись строительные работы.

Даниил Лукич МордовцевДаниил Лукич Мордовцев
Памятник писателю Даниилу Лукичу МордовцевуПамятник писателю Даниилу Лукичу Мордовцеву
Даниил Лукич Мордовцев
Фото: Издательство П.П. Сокина, Петроград/CC0 / wikimedia.org

Такой же кошмар творился и в Нахичевани. Там также сносили армянские церкви со всеми захоронениями.

Надгробный камень нахичеванского головы

В 2004 году об этих страшных событиях вновь заговорили в нашем городе. А дело было так. Ростовский журналист Александр Оленев сообщил читателям, что в областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратилась женщина, которая рассказала, что при ремонте в основании ее частного дома был обнаружен большой надгробный камень. Дом этот был построен в 1929 году, и семья занялась капитальным ремонтом. Каково же было изумление людей, когда они в основании дома обнаружили надгробный камень. Это было надгробие с могилы известного нахичеванского головы Артемия (Арутюна) Павловича Халибова (Халибяна).

На одной стороне черного отшлифованного гранита была надпись на армянском языке, на другой − по-русски написано «Халибов». Была указана дата его рождения − 1790 год. Глыба гранита была массивной. По сути, она являлась краеугольным камнем в основании этого дома. По словам женщины, по ночам она слышала непонятные звуки, похожие на человеческие стоны и хрипы. Собственно эти непонятные звуки и стали причиной того, что хозяева решили вскрыть пол и посмотреть фундамент. В результате они наткнулись на надгробие Халибова. Как же это надгробие оказалось в доме у ростовчанки, спросите вы. Оказывается, всё просто.

Халибов был похоронен во дворе церкви Святого Никогоса (Николая) в Нахичевани, которая стояла на углу 1-й линии и теперешней улицы Листопадова. В так называемую «безбожную пятилетку» армянская церковь была разрушена. Могильные плиты растащили на строительные материалы.

Нахичевань-на-Дону, Церковь Святого Николая, снесена
Фото: CC0 / wikimedia.org

По данным Александра Михайловича Оленева, сохранился договор между Ростово-Нахичеванским-на-Дону отделом коммунального хозяйства и некими Николаем Могелевым и Павлом Солодковым − на строительство дома на безымянной тогда улице, заключенный в июле 1927 года. Дома на этой улице Ростова строились на основании инструкций НКВД и наркомата юстиции.

Строительные материалы тогда были большим дефицитом. Вот и получается, что Могелев и Солодков присмотрели этот камень на месте разоренного кладбища. А потом еще и умудрились могильную плиту положить в основание дома. Судя по всему, они этот камень тащили через полгорода. Думаю, что никто не испытывал тогда угрызений совести. Ведь Халибов принадлежал к тому классу, который необходимо было уничтожить вместе с церквями и памятниками царского прошлого.

Надо сказать, что все попытки вытащить могильную плиту из дома ростовчанки оказались безрезультатными. Проще было дом снести и построить новый. Но кто же на это пойдет?

Так что надгробие Халибова, насколько мне известно, и сейчас лежит в основании жилого дома. Провели лишь поминальную молитву.

Мне же очень хочется верить и надеяться на то, что когда-нибудь настанет то время, когда надгробный памятник Халибову появится на Армянском кладбище.

К несчастью, печальная история с надгробием Халибова была типичной для тех лет. Напомню, что при строительстве театра драмы имени М. Горького также использовали камни (а точнее сказать, надгробия) с Всехсвятского кладбища и армянских захоронений.

Армянское кладбище Нахичевани

Это кладбище является сегодня фактически музеем под открытым небом, где покоятся известные деятели Нахичевани, Ростова-на-Дону, да и всего донского края. Можно сказать, что это кладбище сохранилось чудом. Было время, когда его собирались сносить вместе с церковью. Но, к счастью, этим планам не суждено было сбыться.

Главная достопримечательность кладбища − церковь Святого Карапета. Она, единственная из сохранившихся в Нахичевани армянских церквей, не имела своего прихода.

Храм был построен на средства известной нахичеванской благотворительницы Акюлине Погосовны Аладжаловой. На ее средства были также построены приют для нищих на армянском кладбище и богадельня. Здесь же, под юго-западной стеной церкви, покоится сама госпожа Аладжалова.

Церковь св. Карапета в Ростове, вид с юго-запада
Фото: George Kochkareff/CC BY 3.0 / wikimedia.org

На Армянском кладбище погребены известные армянские деятели культуры Нахичевани. Но не только. Кладбище, если можно так выразиться, интернациональное. Здесь немало и русских захоронений. Не будем забывать, что с середины девятнадцатого века существовала и большая русская колония, как тогда говорили.

Кстати, здесь находится и могила известного донского фольклориста Александра Михайловича Листопадова, оставившего потомкам пять томов записей казачьих песен, внесшего неоценимый вклад в донскую культуру. Его именем названа улица в Нахичевани.

На Армянском кладбище похоронены также советские солдаты, сложившие головы при защите Ростова от фашистских захватчиков.

«Фишка» Армянского кладбища

Знаете, в чем «фишка» Армянского кладбища? В ангелах. Да-да. Именно в них, в этих скульптурах. Но, к сожалению, многие из них разбиты. Почти всем ангелам зачем-то вандалы отбивали головы и крылья. Правда, легенда гласит, что не просто так вандалы отбивали мраморным ангелам головы. Оказывается, они искали там золото. Вроде как в народе ходило поверье, что богатые армяне в годы революционных перемен, гражданской войны да и в другие трудные времена в ангелах прятали свое золото. Вот и отбивали вандалы ангелам головы и крылья в поисках золотых запасов нахичеванских армян. Именно поэтому и разоряли могилы богатых людей.

Возможно, что золото искали и в склепах этого кладбища. Поясню, что раньше на кладбище было немало фамильных склепов. Почти все они разрушены и разорены. Печальное зрелище, должен я сказать.

Нахичевань. Склеп-часовня Мелконовых-Езековых на Армянском кладбище
Фото: ru.hayazg.info

И все же… Любое кладбище − это прежде всего мемориальный комплекс, который может многое рассказать об истории нашего города.

Потому и отношение к кладбищам должно быть бережное и уважительное. Тогда мы избежим страшных ошибок прошлых лет.

Георгий Багдыков

#Анна Петрова
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