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Россиянам рассказали новый способ мошенничества с карточными счетами

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
В России начал активно применяться новый способ мошенничества с банковскими картами. Теперь деньги у россиян могут пропасть при переводе между собственными счетами.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», новая схема обмана стала активно распространяться в течение последних месяцев. Злоумышленники через фишинг или вирус получают доступ к одному из онлайн-банков. Затем мошенники убеждают жертву открыть там счет под разными благовидными предлогами: заработать деньги, сохранить средства и т. д.  После, клиента просят перевести деньги на новый счет.

Как правило, у человека не вызывает подозрений перевод между своими собственными счетами в разных банках. Но после перевода средств деньги со счета исчезают.

#Общество
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