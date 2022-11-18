Россиянам рассказали новый способ мошенничества с карточными счетами

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», новая схема обмана стала активно распространяться в течение последних месяцев. Злоумышленники через фишинг или вирус получают доступ к одному из онлайн-банков. Затем мошенники убеждают жертву открыть там счет под разными благовидными предлогами: заработать деньги, сохранить средства и т. д. После, клиента просят перевести деньги на новый счет.