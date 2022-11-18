Записать ребенка в секцию можно через портал Госуслуг

Для того чтобы записаться в кружки через портал госуслуг, необходимо выбрать регион проживания, указать учебный год, желаемую программу, обозначить возраст ребенка и приоритетное направление занятий. После чего выбрать группу, дату начала занятий и способ оплаты в случае, если кружок платный. Для записи также потребуются данные ребенка.