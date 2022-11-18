Записать ребенка в секцию можно через портал Госуслуг

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, воспользоваться услугой могут граждане, у которых имеется подтвержденная учетная запись на госуслугах.
— Услуга «Запись на программу дополнительного образования» стала 87-й в перечне массовых социально значимых услуг, обязательных к переводу в электронный вид. Ростовская область справилась с поставленной задачей на 100%, — пояснил Артем Хохлов.
Сегодня на госуслугах собрана вся информация о региональных секциях и кружках. Функционал портала позволяет в онлайн-режиме найти интересующую ребенка секцию с учетом всех его предпочтений.
Для того чтобы записаться в кружки через портал госуслуг, необходимо выбрать регион проживания, указать учебный год, желаемую программу, обозначить возраст ребенка и приоритетное направление занятий. После чего выбрать группу, дату начала занятий и способ оплаты в случае, если кружок платный. Для записи также потребуются данные ребенка.