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Записать ребенка в секцию можно через портал Госуслуг

Сегодня, 11:22
Фото: donland.ru
На портале госуслуг для жителей региона появилась возможность записать своих детей на программы дополнительного образования. Как правило, это различные секции, федерации и кружки.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, воспользоваться услугой могут граждане, у которых имеется подтвержденная учетная запись на госуслугах.

— Услуга «Запись на программу дополнительного образования» стала 87-й в перечне массовых социально значимых услуг, обязательных к переводу в электронный вид. Ростовская область справилась с поставленной задачей на 100%, — пояснил Артем Хохлов.

Сегодня на госуслугах собрана вся информация о региональных секциях и кружках. Функционал портала позволяет в онлайн-режиме найти интересующую ребенка секцию с учетом всех его предпочтений.

Для того чтобы записаться в кружки через портал госуслуг, необходимо выбрать регион проживания, указать учебный год, желаемую программу, обозначить возраст ребенка и приоритетное направление занятий. После чего выбрать группу, дату начала занятий и способ оплаты в случае, если кружок платный. Для записи также потребуются данные ребенка.

#Анна Петрова
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