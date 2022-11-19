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«Да, с боями»: российские войска в Донбассе пошли в наступление по всей линии фронта

Сегодня, 10:34
Фото: Официальный сайт Дениса Пушилина
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил, что войска России начали наступление по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике.

По словам чиновника, российские вооруженные силы сейчас ведут тяжелые боевые действия в районе города Артемовска. Глава республики назвал сложной ситуацию там из-за того, что Украина постоянно бросает на данную территорию дополнительные силы, не жалея жизни своих солдат. 

«Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», — добавил Пушилин. 

Ранее RostovGazeta писала, что власти ДНР ведут консультации по поводу возвращения студентов и учащихся из зоны специальной военной операции обратно в учебные заведения.

 

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